Мировой тур BTS принес их музыкальному агентству HYBE рекордный $1 млрд

Выручка южнокорейского музыкального агентства и звукозаписывающего лейбла HYBE во втором квартале составила рекордные 1,45 трлн вон ($987 млн). Операционная прибыль также оказалась рекордной — 170,9 млрд вон ($116 млн). Показатели связаны в первую очередь с самым популярным проектом HYBE — k-pop-группой BTS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники группы BTS

Фото: Dylan Martinez / Reuters Участники группы BTS

Фото: Dylan Martinez / Reuters

BTS вернулась на сцену после четырехлетнего перерыва. В марте она выпустила альбом «Arirang», а затем начала мировой тур, который продлится до 2027 года и будет включать 65 концертов в разных странах. По подсчетам издания Billboard, в мае на концерты группы продали 641 тыс. билетов, а сборы составили $127,8 млн.

Последний полноценный тур BTS прошел в 2019 году. Он был прерван из-за пандемии COVID-19. Последний концерт группы состоялся в апреле 2022 года, после чего участники коллектива отправились на военную службу, прохождение которой в Южной Корее обязательно.

Несмотря на хорошую отчетность, акции HYBE упали на 16%, до самого низкого уровня с 2024 года. Как пишет CNBC, это произошло из-за того, что прибыльность концертов для компании оказалась относительно низкой и не оправдала ожиданий инвесторов.

Яна Рождественская