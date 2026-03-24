Дембельский k-pop

Пока участники главного корейского бойз-бенда BTS проходили службу в армии, олицетворением k-pop на мировой сцене стали девушки — Blackpink, Katseye и др., причем сольные альбомы участниц Blackpink сегодня составляют мощную конкуренцию релизам англо- и испаноязычных поп-звезд (см. “Ъ” от 10 марта 2025 года). Вернувшись к гражданской жизни в прошлом году, BTS немедленно отправились в студию. С результатом их работы — альбомом «Arirang» — ознакомился Игорь Гаврилов.

BTS на концерте в Сеуле

До своего временного распада в 2022 году BTS выпустили рекордное количество хитов и добились астрономического количества просмотров видео. Среди их рекордов — самая большая частота появления песен на первом месте в чарте Billboard Hot 100 со времен Майкла Джексона. Клип на песню «Dynamite» установил рекорд просмотров в YouTube в первые сутки — 101 млн. С более чем 500 млн проданных копий альбомов и более чем 104 млрд стримов BTS являются самым продаваемым азиатским коллективом всех времен.

Летом 2022 года BTS устроили обед в честь девятилетия со дня выхода их дебютного альбома. Прямо во время празднования, не отрываясь от еды, музыканты сделали заявление о приостановке деятельности BTS как группы.

«Мы не распадаемся»,— настаивали музыканты. Впоследствии это было подтверждено в официальном заявлении корпорации Hybe, занимающейся карьерами участников BTS.

Тем не менее рынок воспринял новости скептически. Акции Hybe упали на 28%, капитализация компании сократилась на $1,7 млрд (это была почти вся прибыль за два года). В Южной Корее фактический распад BTS назвали аж «культурной потерей для всего человечества», а вопрос освобождения музыкантов от воинской службы рассматривался на правительственном уровне. «Если их призовут в армию, это нанесет ущерб всей нации»,— тревожился южнокорейский министр культуры Хван Хи.

В итоге участники группы выполнили все обязательства перед международной индустрией, включая участие в альбоме Coldplay, и по очереди отправились отдавать долг родине, не забывая о сольных альбомах, которые каждый из музыкантов должен был выпустить в 2022–2025 годах. В общем, успели и в армии отслужить, и собственную музыку выпустить.

В июле 2025 года группа вернулась из военного строя в музыкальный и пообещала выпустить новый альбом в начале 2026-го. Затем анонсировала мировой тур, в котором она будет находиться весь 2026 и 2027 год. Планируемый доход от гастролей — более $1 млрд. Концерт в честь релиза BTS дали 21 марта в Сеуле с прямой трансляцией на Netflix. Нынешний официальный слоган группы: «Родился в Корее, играю для всего мира».

Обложка нового альбома BTS «Arirang» напоминает фотографию выпускников бизнес-колледжа — семеро парней в деловых костюмах в два ряда.

Название группы теперь представлено на всей продукции тремя вписанными в круг символами, не имеющими ничего общего ни с латиницей, ни с корейскими иероглифами ханча. Получилось сочетание повседневности и магии. В вокальных партиях, как уже давно принято у BTS, строчки на корейском языке комбинируются с английским текстом.

Идентичность BTS как корейского коллектива — одна из самых обсуждаемых в контексте релиза «Arirang» тем. В период резкого взлета второй половины 2010-х именно BTS во многом сформулировали саму идею k-pop в экспортном варианте. Однако для глобального успеха им требовались англоязычные хиты и продюсеры, понимающие интернациональную аудиторию. Английских имен в выходных данных записей BTS становилось все больше, а звук становился все более унифицированным в угоду международной аудитории.

В записи «Arirang» приняли участие продюсеры первого ряда: Дипло, Райан Теддер, Эль Гуинчо, Флуме, JPEGMafia, а также Кевин Паркер из Tame Impala, чей почерк безошибочно считывается в песне «Merry Go Round». Из тех, кто остается с BTS с самого начала их карьеры, в списке продюсеров альбома значится их соотечественник Канг Хйо-вон.

Приглашенные продюсеры не оправдали опасений фанатов. Скорее наоборот: вместе с музыкантами группы продюсеры освежили в памяти артистов изначальный хип-хоповый саунд с узнаваемой, чуть переслащенной корейской мелодикой, в котором изначально и состояло уникальное торговое предложение k-pop.

Если слушать «Arirang» без предубеждений, то можно по-настоящему увлечься, например, работой Эль Гуинчо, продюсера Бьорк и Росалии, в песне «Hooligan», где летящие оркестровые струнные встречаются с лязгом стальных мечей. А песня «Like Animals» представляет собой поп-балладу с неожиданным гитарным скрежетом, который заставил обозревателей газеты The Guardian заметить, что это как будто Дипло спродюсировал Pixies.