В отношении ГК «Квант» с заводом в Воронеже хотят открыть конкурсное производство

Временный управляющий ООО «Квант» (юрлицо ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Воронеже и Зеленограде) Михаил Тобольцев подал ходатайство о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ходатайство было подано после собрания кредиторов, протокол пока не опубликован. Следующее заседание по делу назначено на 3 августа.

По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант-Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (годом ранее компания получила 3,3 млн руб. чистой прибыли). Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Квант» была введена в феврале 2026 года по иску ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) с требованиями 654,6 млн руб. В мае в реестр кредиторов были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб. В числе кредиторов — «дочки» «Яндекса», SberDevices, Sitronics Group, Ozon, «Северстали», а также китайская TCL. 20 июля Арбитражный суд Москвы включил в реестр требований кредиторов «Кванта» задолженность перед ООО «Атлас» (Приморский край) на общую сумму 1,4 млрд руб. Тогда же требования заявило ООО «ЦС Импэкс» на общую сумму 8,8 млн руб.

Воронежский завод «Кванта» приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis в апреле 2025 года, а входящее в группу ООО «Синоквант» отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров в ОЭЗ «Центр» под Воронежем стоимостью 1,8 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова