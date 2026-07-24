С банкротящейся ГК «Квант» с заводом в Воронеже потребовали еще 1,4 млрд

Временный управляющий ООО «Квант» (юрлицо ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Воронеже и Зеленограде) Михаил Тобольцев уведомил о включении в реестр требований кредиторов компании задолженность перед ООО «Атлас» (Приморский край) на общую сумму 1,4 млрд руб. Соответствующее определение вынес Арбитражный суд Москвы 20 июля 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В третью очередь реестра включен основной долг в размере 1,27 млрд руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами (122,9 млн руб.) и госпошлина (8,2 млн руб.), которые будут удовлетворяться после погашения основной задолженности. Основанием для включения стали решения арбитража Приморского края по двум контрактам — от 2022 и 2023 годов.

Таким образом, «Атлас» становится крупнейшим кредитором «Кванта». Для сравнения: предыдущий лидер по объему требований — ООО «Лаборатория Алисы» (структура «Яндекса») — заявлял 230,7 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Атлас» зарегистрировано во Владивостоке в 2015 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственный собственник — Дмитрий Алексеев (также владеет долями в 12 компаниях, включая ООО «ДНС Групп», ООО «ДНС Инжиниринг», ООО «Центр Робототехники», ООО «Центр Развития Робототехники» и ООО «Некстген Роботикс»). Директор — Виталий Китаев. Выручка ООО за 2025 год составила 18,4 млрд руб., убыток — 805,8 млн руб. ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант–Сервис» принадлежат гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (годом ранее компания получила 3,3 млн руб. чистой прибыли). Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

Кроме того, временный управляющий уведомил о получении требования ООО «ЦС Импэкс» на общую сумму 8,8 млн руб. Задолженность возникла по договору поставки от 2024 года и договору переработки давальческого сырья от 2022 года.

По данным Rusprofile, ООО «ЦС Импэкс» зарегистрировано в Москве в 2009 году. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал — 1 млн руб. Владельцы — Геннадий Клейменов (40%), Борис Эшкинд (40%) и Сергей Власов (20%). Генеральный директор — Александр Макагон. Выручка ООО за 2025 год составила 3,66 млрд руб., чистая прибыль — 19,2 млн руб.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Квант» была введена в феврале 2026 года по иску ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) с требованием 654,6 млн руб. В мае в реестр требований кредиторов были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб. В числе кредиторов — «дочки» «Яндекса» (ООО «Лаборатория Алисы» — 230,7 млн руб., ООО «Маркет.Трейд» — 19,4 млн руб.), SberDevices (ООО «Салютдевайсы» — 67,4 млн руб.), Sitronics Group (АО «Ситроникс клауд» — 58,9 млн руб.), «Озона» (ООО МКК «Озон кредит» — 9,9 млн руб.), «Северстали» (5,6 млн руб.), а также китайская TCL (ООО «Тиэсэл рус» — 19,5 млн руб.).

В декабре 2025-го Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного продавца программного обеспечения ООО «Треолан» к юрлицам ГК «Квант» и солидарно взыскал с ответчиков почти 67 млн руб. долга, неустоек и пени.

Воронежский завод «Кванта» приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis в апреле 2025 года, а входящее в группу ООО «Синоквант» отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров в ОЭЗ «Центр» под Воронежем стоимостью 1,8 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова