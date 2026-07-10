Всеглазное наблюдение

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) на предстоящих выборах в Госдуму охватит общественными наблюдателями все избирательные участки. Об этом представители организации рассказали на пресс-конференции 10 июля. Общественникам предстоит подготовить свыше 100 тыс. наблюдателей, которые среди прочего будут реагировать на дипфейки, провокации и даже угрозы физической безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

НОМ традиционно ставит перед собой задачу охватить все избирательные участки. Для ее решения пройти подготовку должны будут не менее 100 тыс. общественных наблюдателей, сообщил исполнительный директор ассоциации Алексей Песков. К началу июля НОМ провел 293 семинара почти в 40 регионах и подготовил порядка 30 тыс. человек. Всего в рамках образовательного цикла запланировано 2 тыс. обучающих мероприятий.

По словам господина Пескова, каждый обучающийся проходит многоаспектную подготовку: их знакомят с актуальной нормативно-правовой базой, основами информационной и даже физической безопасности, а также способами разрешения конфликтных ситуаций. «Кампания обещает быть конкурентной, наблюдателю предстоит вжиться в специфику и быть готовым ко всему»,— заметил Алексей Песков.

По словам председателя НОМ Александра Брода, наблюдатели нередко «встают грудью на предотвращение проблемных ситуаций» вроде попыток испортить бюллетени зеленкой или поджечь участки: «Исключать подобные риски нельзя».

Наблюдателям предстоит научиться распознавать тематические дипфейки и умело реагировать на них, а также справляться с возможными провокациями со стороны «радикальных сил» и «недобросовестных наблюдателей, которые вмешиваются в работу комиссии».

Общественный наблюдатель «задает правовой тон» на участке, а также оперативно реагирует на возникающие проблемы, пояснил Александр Брод. Его задача не только сообщить о явке, но «дать полнокровную картину происходящего», включая данные, например, о состоянии помещения, наличии информационных материалов, уровне подготовки членов избирательных комиссий и так далее.

С развитием института общественного наблюдения общество становится участником избирательного процесса, отметил сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин: «Уровень легитимности существенно повышается». Таким образом, подготовка общественных наблюдателей не просто технический вопрос, но один из «ключевых элементов обеспечения доверия к избирательному процессу», считает юрист. Вся работа, по словам господина Плигина, направлена на то, чтобы «голос гражданина был не просто подан, но и корректно учтен и стал основой легитимности, понимания и сплоченности общества».

Дополнительно РГГУ начнет подготовку экспертов электоральных процессов в рамках дополнительного образования. По словам директора института дополнительного образования вуза Владимира Шуникова, в программу войдет «широкий перечень тем, дающих представление об устройстве и особенностях избирательного процесса в России, законодательстве о выборах, институте общественного наблюдения, цифровых решениях в избирательном процессе, а также о международном контексте проведения выборов».

Григорий Лейба