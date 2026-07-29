Участник ЧМ-2026 Ленини продлил контракт с «Краснодаром»
Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини продлил соглашение с футбольным клубом «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. За 119 матчей за «Краснодар» 29-летний игрок забил восемь голов и отметился двумя результативными передачами. В составе клуба он стал чемпионом России в сезоне-2024/25.
Ранее полузащитник выступал за португальские «Оливейренсе» и «Шавеш». Вместе со сборной Кабо-Верде Кевин Ленини участвовал в дебютном для страны чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Он стал автором первого гола команды на мировых первенствах, забив мяч в матче группового этапа с уругвайцами (2:2).
Практика продления многолетних контрактов с игроками широко распространена в футбольных клубах. Например, ФК «Спартак» в 2025 году продлил соглашение со своим полузащитником Маркиньосом до 2029 года, а главный тренер команды Деян Станкович в мае 2024 года также продлил контракт до 2027 года. Срок соглашения до 2027 года также был установлен для колумбийского нападающего Джона Кордобы из «Краснодара», хотя и с возможностью дальнейшего продления.
Продление контракта с опытным игроком, таким как Ленини (29 лет) – обычная практика для футбольных клубов. Его длительность до 2029 года, учитывая возраст футболиста, также не является исключительной. Так, в «Шиннике» продлевали контракты с такими игроками, как Денис Вамбольт, Вячеслав Зинков, Дмитрий Самойлов и Арсений Прокуроров.