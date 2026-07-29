Участник ЧМ-2026 Ленини продлил контракт с «Краснодаром»

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини продлил соглашение с футбольным клубом «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. За 119 матчей за «Краснодар» 29-летний игрок забил восемь голов и отметился двумя результативными передачами. В составе клуба он стал чемпионом России в сезоне-2024/25.

Ранее полузащитник выступал за португальские «Оливейренсе» и «Шавеш». Вместе со сборной Кабо-Верде Кевин Ленини участвовал в дебютном для страны чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Он стал автором первого гола команды на мировых первенствах, забив мяч в матче группового этапа с уругвайцами (2:2).

Арнольд Кабанов