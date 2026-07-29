Домодедово анонсировал очередной этап реорганизации

Составлено ИИ-Ассистентъ

Реорганизация Домодедово происходит после того, как в июне 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы ООО «ДМЕ Холдинг», управляющего аэропортом. Это решение было принято на фоне обвинений в том, что бенефициары аэропорта Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранные гражданства, распоряжались стратегическим предприятием в нарушение российского законодательства и выводили прибыль за границу. Активы аэропорта Домодедово оценивались в 1 триллион рублей, при этом у него была значительная задолженность, превышающая 75 миллиардов рублей.

В январе 2026 года ООО «Перспектива», дочерняя структура «Международного аэропорта Шереметьево», приобрела Домодедово на торгах за 66,1 миллиарда рублей, что было значительно ниже начальной оценки. Позже, в июле 2026 года, аэропорт Внуково приобрел 25,01% акций ООО «Перспектива» за 16,5 миллиарда рублей, став партнером по управлению Домодедово. Это создало корпоративный альянс Внуково и Шереметьево для совместного управления Домодедово.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров ранее заявлял о возможной реорганизации структуры управления Домодедово и планировал провести его аудит, отмечая, что в управлении аэропорта задействовано 26 юридических лиц. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко отмечал, что Домодедово представляет собой сложный актив с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками. Одной из основных задач было названо формирование «понятной единой структуры управления группой» для вывода Домодедово на безубыточность.