Шереметьево и Внуково подтвердили сделку по аэропорту Домодедово

Аэропорты Внуково и Шереметьево подтвердили планы совместного управления Домодедово. За 16,5 млрд руб. Внуково приобретет 25,01% акций ООО «Перспектива» — дочерней структуры Шереметьево, в начале года получившей контроль над Домодедово от Росимущества. Об этом «Ъ» сообщили в компаниях.

«Домодедово остается крайне сложным объектом с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками», — отметил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. Он напомнил, что аэропорт покупали за 141 млрд руб., из которых 75 млрд руб. — долги. Корпоративный альянс нацелен на оптимизацию управления и поддержку качества услуг Домодедово.

Председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев сообщил, что Внуково и Домодедово близки по объему пассажиропотока и размерам. «Мы можем поделиться своим опытом работы в техобслуживании воздушных судов, управлении грузовым комплексом, в кейтеринге и системе обработки багажа», — отметил господин Ванцев.