Трамп попросил суд освободить его от выплаты $83,4 млн по делу о клевете

Президент США Дональд Трамп призвал Верховный суд США пересмотреть приговор 2024 года, по которому он должен выплатить писательнице и журналистке Элизабет Джин Кэрролл $83,4 млн по делу о клевете. Об этом написали американские СМИ, включая CNBC и Axios.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элизабет Джин Кэрролл (2024 год)

Фото: Adam Gray / File Photo / Reuters Элизабет Джин Кэрролл (2024 год)

Фото: Adam Gray / File Photo / Reuters

По сведениям журналистов, одновременно с господином Трампом с такой же просьбой к Верховному суду обратился Минюст США. Президент и ведомство обосновывают свою просьбу тем, что выплата назначена за действия господина Трампа, совершенные в период исполнения им обязанностей президента. А, значит, на господина Трампа распространяется президентский иммунитет.

Конфликт Дональда Трампа с Элизабет Джин Кэрролл начался во время первого президентского срока господина Трампа и длится не первый год. В 2019 году писательница опубликовала мемуары, в которых обвинила господина Трампа в изнасиловании в 1996 году. Тот заявил, что вообще не знает госпожу Кэрролл и неоднократно называл ее лгуньей, желающей заработать.

Госпожа Кэрролл подала иск об изнасиловании и клевете, господин Трамп подал встречный иск, также обвинив женщину в клевете. В 2024 году суды удовлетворили иски Кэрролл и обязали господина Трамп заплатить $5 млн за домогательства и клевету и еще $83,4 млн по отдельному делу о клевете.

Дональд Трамп обжаловал эти решения, и тяжбы продолжились. Однако в итоге суды снова встали на сторону Элизабет Джин Кэрролл. Reuters пишет, что $5 млн (точнее, $5,6 млн с учетом yнакопившихся процентов) она уже получила.

В мае текущего года также сообщалось, что Минюст США начал уголовное расследование против госпожи Кэрролл по обвинению в лжесвидетельстве.

Яна Рождественская