CNN: Минюст США возбудил дело против обвинившей Трампа в изнасиловании женщины

В отношении Элизабет Джин Кэррол, обвинившей президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии и победившей в суде, начато уголовное расследование. Об этом сообщает CNN со ссылкой на «многочисленные источники». По данным телеканала, госпожу Кэррол обвиняют в лжесвидетельстве.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Элизабет Джин Кэррол, писательница и журналистка, в 2019 году опубликовала мемуары, в которых описала, как Дональд Трамп пытался изнасиловать ее в 1996 году. После этого она подала в суд на господина Трампа, обвиняя его в сексуальном насилии, и победила в 2023 году. А на следующий год она выиграла снова. На этот раз иск о диффамации, поданный после того, как Дональд Трамп публично назвал ее лгуньей. Апелляции господина Трампа по обоим делам были отклонены.

Как отмечает CNN, расследование Минюста касается не сути обвинений госпожи Кэррол, а лишь одного фрагмента ее показаний, данных адвокатам Дональда Трампа. В 2022 году она заявила, что не получала стороннего финансирования для подачи иска. Однако потом стало известно, что судебные издержки истицы частично оплачивал миллиардер Рид Хоффман через свой благотворительный фонд.

Адвокаты госпожи Кэррол отказались комментировать сообщения о начале расследования.

Наблюдатели отмечают, что расследование вполне вписывается в то, что уже принято называть «кампанией возмездия» Дональда Трампа,— политику преследования тех, кто так или иначе участвовал в судебных делах против него. Жертвами этой кампании стали как юристы, представлявшие противников господина Трампа, так и прокуроры и спецпрокуроры, расследовавшие обвинения против президента.

Николай Зубов