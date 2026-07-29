ФСБ и СКР ищут основателя Telegram Павла Дурова

Сразу два ведомства — ФСБ и СКР — возбудили уголовные дела, фигурантом которых является основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Спецслужба уже заочно обвинила его в содействии террористической деятельности и объявила в международный розыск. По данным правоохранителей, многочисленные каналы мессенджера, чаты и боты украинские спецслужбы активно используют среди россиян как вербовочную сеть для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества.

Уголовное преследование господина Дурова в России во многом напоминает его уголовное дело во Франции. Вечером 24 августа 2024 года, когда предприниматель прилетел на частном самолете из Азербайджана в Париж, его задержали сотрудники жандармерии и следователи. Их интересовали не сам мессенджер как технологическая платформа и не политическая деятельность его основателя, а расследование целого ряда преступлений, совершавшихся, по версии следствия, с использованием Telegram. В общей сложности господина Дурова допрашивали по 12 эпизодам, связанным с организованной преступностью.

Подробнее — в материале «Ъ» «Павлу Дурову назначили свидание на Лубянке».