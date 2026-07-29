В Турции задержали члена оппозиционной партии страны по подозрению в коррупции
Мэр стамбульского района Ускюдар и член турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Синем Дедеташ задержана по подозрению в коррупции. Об этом пишет издание Daily Sabah.
Госпожа Дедеташ входит в число шести подозреваемых, которым предъявили обвинения во взяточничестве, коррупции и организации преступной сети. По делу также проходят муниципальные чиновники. Издание пишет, что турецкая компания Kent A., не имеющая права выдавать разрешения на строительство, занималась незаконной предпринимательской деятельностью. Согласно результатам расследования, сотрудники компании создали секретную коммуникационную сеть, в которой земельные участки и здания, требующие выдачи разрешений, были обозначены разными цветами для координации процесса.
Данные Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) показали, что Kent A. и подрядчики подписали многочисленные фиктивные соглашения об оказании «консультационных услуг» на общую сумму более 1 млн турецких лир (более 1,6 млн руб.). По итогам сделок от подрядчиков было получено свыше 361 млн турецких лир (более 605 млн руб.).
Госпожа Дедеташ сыграла решающую роль в установлении организационной связи между муниципалитетом Ускюдара и компанией Kent A., которая выходила за рамки обычных отношений между муниципалитетом и его дочерней компанией, поясняет издание. Согласно отчету прокуратуры, подрядчиков якобы принуждали подписывать фиктивные соглашения с Kent A..
В марте в Стамбуле начался новый судебный процесс над бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Список обвинений включает 142 пункта, в том числе создание преступного сообщества, взяточничество и растрату, и занимает 3,9 тыс. страниц. По данным Hurriyet Daily News, ему может грозить лишение свободы на срок 2430 лет.
Задержание Синем Дедеташ является частью обширной кампании по борьбе с оппозицией в Турции, которая началась с ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте 2025 года. С этого момента в стране были задержаны сотни представителей Республиканской народной партии (РНП), включая мэров различных городов, по обвинениям в коррупции, финансовых махинациях и связях с терроризмом. Власти Турции обвиняют оппозиционеров в попытках подорвать независимость судебной власти, а оппозиция, в свою очередь, считает эти дела политически мотивированными и направленными на ослабление своих позиций перед возможными досрочными или плановыми президентскими выборами 2028 года.
Экрем Имамоглу, который считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, был арестован в рамках дела о коррупции и мошенничестве, а также ему предъявлены обвинения в сотрудничестве с террористами. В общей сложности ему инкриминируется 142 пункта, включая создание преступной организации, взяточничество и отмывание денег, за что ему может грозить до 2430 лет тюрьмы. После его задержания по всей Турции прошли массовые акции протеста, а турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к доллару.
В ходе этих расследований были арестованы и другие высокопоставленные чиновники и мэры от РНП в таких городах, как Измир, Адана, Анталья и Адыяман. Помимо обвинений в коррупции и связях с террористами, власти также обвиняют оппозицию в манипуляциях с результатами голосования на партийных съездах. Оппозиция настаивает на политической подоплеке этих дел, утверждая, что их цель — убрать конкурентов с политической арены и не допустить участия популярных кандидатов, таких как Имамоглу, в президентской гонке.