В Турции задержали члена оппозиционной партии страны по подозрению в коррупции

Мэр стамбульского района Ускюдар и член турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Синем Дедеташ задержана по подозрению в коррупции. Об этом пишет издание Daily Sabah.

Госпожа Дедеташ входит в число шести подозреваемых, которым предъявили обвинения во взяточничестве, коррупции и организации преступной сети. По делу также проходят муниципальные чиновники. Издание пишет, что турецкая компания Kent A., не имеющая права выдавать разрешения на строительство, занималась незаконной предпринимательской деятельностью. Согласно результатам расследования, сотрудники компании создали секретную коммуникационную сеть, в которой земельные участки и здания, требующие выдачи разрешений, были обозначены разными цветами для координации процесса.

Данные Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) показали, что Kent A. и подрядчики подписали многочисленные фиктивные соглашения об оказании «консультационных услуг» на общую сумму более 1 млн турецких лир (более 1,6 млн руб.). По итогам сделок от подрядчиков было получено свыше 361 млн турецких лир (более 605 млн руб.).

Госпожа Дедеташ сыграла решающую роль в установлении организационной связи между муниципалитетом Ускюдара и компанией Kent A., которая выходила за рамки обычных отношений между муниципалитетом и его дочерней компанией, поясняет издание. Согласно отчету прокуратуры, подрядчиков якобы принуждали подписывать фиктивные соглашения с Kent A..

В марте в Стамбуле начался новый судебный процесс над бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Список обвинений включает 142 пункта, в том числе создание преступного сообщества, взяточничество и растрату, и занимает 3,9 тыс. страниц. По данным Hurriyet Daily News, ему может грозить лишение свободы на срок 2430 лет.