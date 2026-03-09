Экс-мэру Стамбула Экрему Имамоглу грозит 2430 лет тюрьмы

В Стамбуле начался новый судебный процесс над бывшим мэром города Экремом Имамоглу. Список обвинений включает 142 пункта, в том числе создание преступного сообщества, взяточничество и растрату, и занимает 3,9 тыс. страниц. Как сообщает Hurriyet Daily News, если стороне обвинения удастся доказать вину экс-мэра по всем пунктам, ему может грозить лишение свободы на срок 2430 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / File Photo / Reuters Фото: Murad Sezer / File Photo / Reuters

Первое заседание было прервано судьей, который не разрешил Экрему Имамоглу сделать заявление. После призыва экс-мэра «уважать права людей, которые защищают себя сами» судья покинул зал заседаний, всех присутствовавших также попросили выйти. Заседание возобновилось ближе к середине дня. В зале присутствовали родные Экрема Имамоглу и глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель. Процесс проходит в условиях жестких мер безопасности. В радиусе 1 км от здания суда запрещены всякие акции протеста. За установленными ограждениями у здания суда собрались многочисленные сторонники экс-мэра.

Экрем Имамоглу, один из лидеров РНП, выступающей за европейский путь развития Турции, был задержан в марте 2025 года по обвинению в коррупции. Сам он отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными.

Господин Имамоглу считался главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, его арест спровоцировал многомиллионные протесты на улицах турецких городов.

В июле 2025 года Экрема Имамоглу приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы по делу об оскорблении и угрозах прокурору. По рассматриваемому сейчас делу о коррупции вместе с ним проходят около 400 человек, включая сотрудников мэрий Стамбула, Антальи, Бурсы и других городов, а также бизнесмены и журналисты.

Алена Миклашевская