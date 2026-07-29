Украина назвала удар по иранскому сухогрузу непреднамеренным

Вечером 28 июля состоялся телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и исполняющего обязанности главы МИД Украины Андрея Сибиги. Господин Сибига заявил о непреднамеренности украинского удара по иранскому сухогрузу в Каспийском море и нежелании эскалации на фоне сообщений СМИ о возможном военном ответе. Господин Аракчи в ответ указал, что в Тегеране ждут от Киева компенсации ущерба.

«Мы были заверены украинским министром иностранных дел, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации»,— приводит слова господина Аракчи иранское информагентство IRNA.

Атака на иранский сухогруз Ana произошла рано утром 25 июля в российских территориальных водах в Каспийском море. Гражданский сухогруз вышел из порта Астрахани и направлялся в иранский порт Бендер-Энзели. В результате удара на борту произошел взрыв — один человек погиб, еще один пострадал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран и Украина разошлись по-хорошему».