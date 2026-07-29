Иран и Украина разошлись по-хорошему

Острая фаза конфликта между Тегераном и Киевом после украинской атаки на иранский сухогруз в Каспийском море миновала. Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига заявил о непреднамеренности удара и нежелании эскалации на фоне сообщений СМИ о возможном военном ответе. Его визави Аббас Аракчи в ответ указал, что в Тегеране ждут от Киева компенсации ущерба. Такая смена риторики — прямой результат двойного давления со стороны Ирана: он открыто заявлял о готовности применить силу, параллельно предлагая Евросоюзу повлиять на своего партнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Три дня взаимных обвинений между Тегераном и Киевом, которые, по оценкам ряда экспертов, могли привести к вооруженному конфликту, в итоге завершились дипломатией. Вечером 28 июля состоялся телефонный разговор главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и исполняющего обязанности главы МИД Украины Андрея Сибиги. «Мы были заверены украинским министром иностранных дел, что нападение на иранское судно было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации»,— приводит слова Аракчи иранское информагентство IRNA.

Полностью исчерпанным конфликт пока признать нельзя. Как подчеркнул Аракчи, «Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Необходимо возместить ущерб».

Атака на иранский сухогруз Ana произошла рано утром 25 июля в российских территориальных водах в Каспийском море. Гражданский сухогруз вышел из порта Астрахани и направлялся в иранский порт Бендер-Энзели.

В результате удара на борту произошел взрыв — один человек погиб, еще один пострадал. Российские экстренные службы эвакуировали экипаж, за что Аракчи поблагодарил власти Астрахани в ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В Москве на произошедшее отреагировали однозначно: официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что «совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права». В Киеве же утверждали, что причина атаки — перевозка военных грузов из Ирана в Россию. Однако маршрут судна, которое шло в противоположном направлении, опровергает эту версию.

В Тегеране обвинения Киева в перевозке оружия сразу же отвергли и назвали атаку на сухогруз «актом агрессии и нарушением Устава ООН».

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста. А далее Аббас Аракчи предположил, что цель украинского удара — втянуть Европу в войну. Он обратился к главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом «решительно отреагировать на инцидент» и привлечь виновных к ответственности.

В реакции Брюсселя на этот призыв сомневаться не приходится: ЕС заинтересован в открытии Ормузского пролива — ключевой транспортной артерии для поставок энергоносителей, фактически перекрытой Ираном. Для дружественных стран, включая Россию, Тегеран обещал сохранить особый режим прохода, однако судоходство для остальных государств, по данным иранских властей, заблокировано. В таких условиях Брюсселю придется задействовать имеющиеся у него рычаги давления на Киев, чтобы исключить любые повторные удары по иранским объектам.

Одновременно Тегеран продвигал сценарий военного ответа на действия Украины. Так, вице-спикер иранского парламента Али Никзад предупредил, что «любая точка, откуда совершается агрессия против нашей страны и нашей территории, безусловно, станет законной целью наших вооруженных сил, недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа».

Газета The New York Times с опорой на западные и иранские источники интерпретировала его слова как подготовку к ракетному удару по украинским портам. По версии издания, Иран планировал запустить баллистическую ракету с боеголовкой малой мощности «ради символического ответа».

Военные эксперты считают, что Иран технически способен на такую атаку, так как располагает баллистическими ракетами с дальностью полета до 2500 км.

В рамках текущей войны с США страна наносила удары по американским военным базам в Иордании, расположенным на расстоянии от 900 до 1300 км. До порта Одессы в зависимости от места запуска ракет на западе Ирана примерно 1600–1900 км. Для его поражения Тегеран мог бы применить свои ракеты средней дальности, например «Саджил».

Однако после телефонного разговора Аракчи и Сибиги этот сценарий уже ушел с повестки дня. Теперь главный вопрос — в какую сумму Иран оценит нанесенный ущерб и из каких средств Украина будет его возмещать.

Андрей Смирнов