Премьер Израиля Нетаньяху провел в Вашингтоне переговоры с президентом Трампом
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели вечером 28 июля в Белом доме личные переговоры впервые с начала войны в Иране. Премьер-министр попытался убедить своего союзника в необходимости возобновления и расширения ударов США по Исламской Республике, которые были приостановлены 24 июля после вмешательства международных посредников.
Однако, администрация президента США отнеслась к заявлениям израильского лидера с недоверием, полагая, что господин Нетаньяху пытается вызвать новый, более масштабный виток конфликта на Ближнем Востоке.
Подробности — в материале «Биньямин Нетаньяху провел разведку визитом».
Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху состоялась на фоне прекращения ударов США по Ирану, которые были приостановлены 24 июля, однако до этого США и Израиль уже наносили удары по Исламской Республике. Например, в ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, что привело к гибели высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и физиков-ядерщиков. В ответ Иран запускал баллистические ракеты по израильским городам. Эти события происходили на фоне активных попыток США заключить новую ядерную сделку с Ираном, но позиции сторон расходились, так как Вашингтон требовал свертывания ядерной программы, а Тегеран отказывался идти на компромиссы.
США и Иран вели непрямые переговоры через посредников, в частности Пакистан и Оман, пытаясь найти дипломатическое решение конфликта. Однако Трамп выражал недовольство предложениями Ирана, которые не касались ядерной программы. Администрация США рассматривала возможность возобновления и усиления военных действий, если дипломатия не принесет результатов, о чем свидетельствует план Пентагона под названием «Кувалда». Израиль, в свою очередь, также готовился к военному варианту предотвращения создания ядерного оружия в Иране, опасаясь, что страна близка к получению достаточного количества урана для производства бомбы.