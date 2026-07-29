Премьер Израиля Нетаньяху провел в Вашингтоне переговоры с президентом Трампом

Составлено ИИ-Ассистентъ

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху состоялась на фоне прекращения ударов США по Ирану, которые были приостановлены 24 июля, однако до этого США и Израиль уже наносили удары по Исламской Республике. Например, в ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, что привело к гибели высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и физиков-ядерщиков. В ответ Иран запускал баллистические ракеты по израильским городам. Эти события происходили на фоне активных попыток США заключить новую ядерную сделку с Ираном, но позиции сторон расходились, так как Вашингтон требовал свертывания ядерной программы, а Тегеран отказывался идти на компромиссы.

США и Иран вели непрямые переговоры через посредников, в частности Пакистан и Оман, пытаясь найти дипломатическое решение конфликта. Однако Трамп выражал недовольство предложениями Ирана, которые не касались ядерной программы. Администрация США рассматривала возможность возобновления и усиления военных действий, если дипломатия не принесет результатов, о чем свидетельствует план Пентагона под названием «Кувалда». Израиль, в свою очередь, также готовился к военному варианту предотвращения создания ядерного оружия в Иране, опасаясь, что страна близка к получению достаточного количества урана для производства бомбы.