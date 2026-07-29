Биньямин Нетаньяху провел разведку визитом

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели вечером 28 июля в Белом доме личные переговоры впервые с начала войны в Иране. Премьер-министр попытался убедить своего союзника в необходимости возобновления и расширения ударов США по Исламской Республике, которые были приостановлены 24 июля после вмешательства международных посредников. Однако после возникновения тупика в ближневосточном конфликте господин Трамп склонен доверять израильскому лидеру все меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая с начала войны в Иране личная встреча премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом ставила целью продемонстрировать преувеличенность слухов о размолвке между политиками

Фото: Maaayan Toaf / GPO / Anadolu / Getty Images Первая с начала войны в Иране личная встреча премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом ставила целью продемонстрировать преувеличенность слухов о размолвке между политиками

Фото: Maaayan Toaf / GPO / Anadolu / Getty Images

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне, которая стала восьмой по счету с момента переизбрания действующего президента США, прошла без лишней торжественности. Израильский премьер, который прибыл в Вашингтон в атмосфере строгой конфиденциальности, вошел в Белый дом через боковой вход Западного крыла, а само мероприятие прошло в закрытом режиме — без подхода к прессе.

Результаты беседы, которая длилась почти полтора часа, Белый дом прокомментировал довольно скупо, заявив, что она была «позитивной и продуктивной» и что на ней обсуждалось «много важных вопросов».

Со своей стороны господин Нетаньяху подчеркнул, что у него в Белом доме состоялся один из «лучших разговоров», которые когда-либо были с господином Трампом.

Фоном переговоров стали слухи об обострении отношений между президентом США и израильским премьером из-за войны в Иране. И господин Трамп, и его окружение, как неоднократно сообщалось, были разочарованы тем, что ни один из прогнозов Нетаньяху по поводу того, как будет развиваться конфликт с Исламской Республикой, не сбылся: иранские власти показали свою устойчивость и, более того, смогли кардинально изменить ситуацию в Ормузском проливе.

Но господин Нетаньяху попытался развеять предположения, что у него и главы Белого дома сохраняются натянутые отношения, заявив после переговоров, что консультации прошли «в условиях полного сотрудничества, взаимной поддержки и понимания общей цели — чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а также других целей».

По данным ежедневного таблоида New York Post, на встрече в Белом доме господин Нетаньяху убеждал американского лидера в необходимости прекратить переговоры с Ираном, возобновившиеся на днях благодаря международным посредникам.

Так, он представил господину Трампу новые разведывательные данные об ударных темпах восстановления иранской ядерной программы, особенно в районе Пикакса — горы в центральной части Ирана, которая скрывает под собой хорошо укрепленную тоннельную систему и которую господин Трамп угрожал атаковать в приоритетном порядке.

Господин Нетаньяху в ходе беседы с союзником также сделал акцент на том, что избежать усиленных атак на восстановленные ядерные объекты Ирана и цели иранского режима нельзя из-за соображений безопасности, утверждают источники израильского 12-го канала. Однако, как сообщается, к новым данным администрация президента США отнеслась с недоверием, полагая, что господин Нетаньяху пытается по-своему интерпретировать их и разжечь тем самым новый, более масштабный виток конфликта на Ближнем Востоке.

Представители израильского премьера отвергли слухи о передаче США новых сведений. «Идея о том, что у нас здесь есть какая-то разведывательная информация,— это своего рода фейковые новости,— подчеркнула, общаясь с журналистами, глава Национального информационного управления Израиля Ципи Хотовели.— Мы знаем, как тесно сотрудничать с американской разведкой по нашим каналам. Нам не нужна эта встреча, чтобы предоставить разведывательную информацию».

Она добавила: «Утверждение о том, что Израиль подталкивает США в определенном направлении по иранской проблеме, не соответствует действительности. Премьер-министр не указывает президенту США, что ему делать, и не оказывает на него никакого давления. Обе стороны хотят предотвратить то, чтобы Иран обладал ядерным оружием. И существует множество способов достижения этой цели».

Некоторое время спустя после встречи в Белом доме вооруженные силы (ВС) США нарушили пятидневную паузу в бомбардировках на Ближнем Востоке и совместно с Саудовской Аравией нанесли удар по близким к Ирану группировкам, базирующимся в Ираке.

В сообщении Центрального командования ВС США отмечается, что удары стали возмездием за попытки иракских формирований атаковать американские войска и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

«Корпус стражей Исламской революции и его террористические прокси-силы должны прекратить эти нападения, чтобы избежать дальнейшего военного вмешательства США»,— подчеркнули американские военные.

Нил Кербелов