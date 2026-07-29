Путин не поздравлял Пашиняна с переизбранием во время телефонного разговора

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора не поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, прошедших в июне. Об этом армянский премьер заявил журналистам.

«Российский президент меня не поздравил, но возникает вопрос: с кем он в таком случае разговаривал?» — сказал господин Пашинян (цитата по Aysor). Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Никол Пашинян и Владимир Путин созвонились 27 июля по инициативе Еревана. Они поговорили впервые после переизбрания господина Пашиняна на выборах в июне. Стороны обсудили ограничения на ввоз в Россию армянских товаров и сближение Армении с Евросоюзом. Вопрос членства страны в ЕАЭС остается открытым, указывал армянский премьер.