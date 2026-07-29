Путин не поздравлял Пашиняна с переизбранием во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора не поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах, прошедших в июне. Об этом армянский премьер заявил журналистам.
«Российский президент меня не поздравил, но возникает вопрос: с кем он в таком случае разговаривал?» — сказал господин Пашинян (цитата по Aysor). Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Никол Пашинян и Владимир Путин созвонились 27 июля по инициативе Еревана. Они поговорили впервые после переизбрания господина Пашиняна на выборах в июне. Стороны обсудили ограничения на ввоз в Россию армянских товаров и сближение Армении с Евросоюзом. Вопрос членства страны в ЕАЭС остается открытым, указывал армянский премьер.
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, согласно источникам в российских властных структурах, не является признаком смягчения позиции Москвы относительно внешнеполитического выбора Еревана между ЕС и ЕАЭС. Проблема выбора между этими объединениями стала особенно актуальной после того, как в декабре 2025 года Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства. Тогда же Владимир Путин предупредил Никола Пашиняна о невозможности одновременного членства в этих двух структурах, а сам господин Пашинян заявлял, что решать этот вопрос будут жители страны через референдум, фактически делая парламентские выборы 7 июня референдумом об отношениях с Россией и Западом.
Российская сторона продолжает настаивать на вынесении вопроса о членстве в ЕАЭС на общенациональный референдум. Это подтверждается и тем, что схожую позицию по данному вопросу выразил Дмитрий Медведев, направивший поздравления Николу Пашиняну в день рождения, так же как и Владимир Путин. Москва, в свою очередь, также начала вводить ограничения на ввоз армянских товаров в Россию, что министр экономики Армении Геворг Папоян назвал сильно преувеличенными проблемами в отношениях.