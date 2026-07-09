Обвиняемые в хищениях на линиях обороны под Белгородом попросились на СВО

В Мещанском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела о хищении более 1,7 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Белгородской области. Подсудимыми выступают 10 человек, среди которых есть бывшие заместители губернатора Владимир Базаров и Рустэм Зайнуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пишет РБК, в начале рассмотрения экс-начальник управления капитального строительства Белгородской области (УКС) Алексей Сошников заявил о намерении заключить контракт с Минобороны и попросил суд оказать содействие в его оформлении. Суд отказал ему, заявив, что он вправе самостоятельно обратиться в военный комиссариат. Господин Сошников, кстати, находится под стражей.

По данным РБК, желание заключить контракт изъявил также предприниматель Константин Зимин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве и растрате. Он заявил, что в мае этого года подписал контракт и направил необходимые документы в Единый пункт призыва Москвы, но ответа не получил. Суд направил в Минобороны запрос для проверки слов подсудимого.

Активное расследование хищений при строительстве фортификаций в Белгородской области местная полиция начала в прошлом году. Первым по делу в Белгороде задержали и заключили под стражу Сергея Петрякова, которому вменили хищение 11 млн руб. Его фирма ООО «Стройинвестрезерв» была одним из крупнейших подрядчиков местных властей. После этого под следствием оказался вице-губернатор Рустэм Зайнуллин, а дело передали на расследование в следственный департамент МВД. По ходатайству Генпрокуратуры с участвовавших в строительстве оборонительных сооружений предпринимателей и чиновников взыскано порядка 1 млрд руб. В итоге следствие оценило ущерб от занижения качества защитных сооружений на сумму более 1,7 млрд руб.

Первые приговоры о растрате при строительстве вынесли в Белгороде в этом году. Уголовное дело бывших вице-губернаторов передали на рассмотрение в Москву по ходатайству Генпрокуратуры.

Владимир Зоркий