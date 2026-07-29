Власти обсуждают создание пятого внутригородского округа Краснодара

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел совещание, посвященное созданию пятого внутригородского округа Краснодара путем выделения новой административной территории из состава Прикубанского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

В обсуждении приняли участие исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин, председатель Совета судей региона Андрей Ольков, депутаты краевого парламента, представители краевой и городской администраций, а также председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.

По словам Юрия Бурлачко, вопрос имеет важное значение как для Краснодара, так и для региона в целом. Он отметил, что в Прикубанском округе проживает около 900 тыс. человек, что превышает численность населения ряда субъектов РФ. Создание нового округа, по его мнению, должно упростить взаимодействие жителей с органами власти и снизить нагрузку на объекты социальной инфраструктуры.

Участники совещания обсудили необходимость комплексного подхода к реформе, включая организацию дополнительных подразделений судебных, правоохранительных и надзорных органов, военного комиссариата и других социально значимых структур на территории будущего округа.

Глава Краснодара Евгений Наумов и его заместитель Артем Губский представили проект дорожной карты преобразований. По словам мэра, разделение Прикубанского округа является давно назревшим вопросом, решение которого потребует взаимодействия в том числе с федеральными органами власти.

Директор краевого департамента внутренней политики Виталий Пикула сообщил о подготовке опроса жителей по вопросу изменения административно-территориального устройства и наименования нового округа. Он уточнил, что опрос проводится по инициативе губернатора региона.

Исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин заявил, что прокуратура поддерживает инициативу, сославшись на значительный объем правонарушений и преступлений в Прикубанском округе.

По итогам совещания была принята резолюция с учетом высказанных замечаний и предложений, а также поставлена задача определить конкретные сроки реализации отдельных этапов реформы.

Вячеслав Рыжков