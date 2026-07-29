В Краснодарском крае к началу августа потеплеет до +35 градусов

В Краснодарском крае к началу августа ожидается усиление жары. По прогнозу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа температура воздуха на основной территории региона повысится до +35 градусов. Осадки в ближайшие дни не прогнозируются, местами возможны порывы ветра до 12–14 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Малахов / Коммерсантъ Фото: Александр Малахов / Коммерсантъ

По данным синоптиков, в ночь на 30 июля температура воздуха в крае составит от +11 до +16 градусов, в Краснодаре — от +12 до +14, на черноморском и азовском побережьях — от +15 до +20 градусов. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков.

В ночь на 31 июля температурный режим существенно не изменится. В регионе прогнозируют от +11 до +16 градусов, в Краснодаре — от +13 до +15, у Черного и Азовского морей — от +16 до +21 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов. Осадки также не ожидаются.

Наиболее высокая температура прогнозируется 1 августа. В ночные часы воздух прогреется до +15…+20 градусов, в Краснодаре — до +16…+18, в юго-восточных предгорных районах — до +12…+17, на черноморском побережье — до +18…+23 градусов. Днем температура достигнет +30…+35 градусов.

По информации Краснодарского гидрометцентра, в первый день августа осадки не прогнозируются. При этом местами ожидается усиление ветра с порывами до 12–14 м/с.

В течение трех ближайших дней в Краснодарском крае сохранится преимущественно сухая и малооблачная погода. Температура воздуха будет постепенно повышаться: если 30 июля максимальные значения составят +30 градусов, то уже к 1 августа в отдельных районах региона воздух прогреется до +35 градусов. На побережье в ночные часы сохранится более высокая температура по сравнению с внутренними районами края, а наиболее прохладная погода ожидается в юго-восточных предгорных территориях.

Мария Удовик