Акции «Элемента» подскочили более чем на 21% на новостях о росте доли Сбербанка

Акции ГК «Элемент» на Мосбирже в 14:56 росли на 21,65% — до 0,1155 руб. за бумагу. Так котировки компании отреагировали на сообщение Сбербанка (MOEX: SBER) о росте своей доли в компании до 49,8%.

По условиям сделки, «Сбер» приобрел еще 7,9% акций «Элемента» на 5,4 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО за второй квартал. В январе доля Сбербанка в «Элементе» составляла 41,9%.

ГК «Элемент» — один из лидеров по производству микроэлектроники и полупроводников в России. Компания возникла в 2019 году при слиянии микроэлектронных активов «Ростеха» и АФК «Система». В состав «Элемента» входят более 30 предприятий, включая завод «Микрон», а также НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс».