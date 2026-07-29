Акции «Элемента» подскочили более чем на 21% на новостях о росте доли Сбербанка
Акции ГК «Элемент» на Мосбирже в 14:56 росли на 21,65% — до 0,1155 руб. за бумагу. Так котировки компании отреагировали на сообщение Сбербанка (MOEX: SBER) о росте своей доли в компании до 49,8%.
По условиям сделки, «Сбер» приобрел еще 7,9% акций «Элемента» на 5,4 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО за второй квартал. В январе доля Сбербанка в «Элементе» составляла 41,9%.
ГК «Элемент» — один из лидеров по производству микроэлектроники и полупроводников в России. Компания возникла в 2019 году при слиянии микроэлектронных активов «Ростеха» и АФК «Система». В состав «Элемента» входят более 30 предприятий, включая завод «Микрон», а также НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс».
В январе 2026 года «Сбербанк» уже завершил сделку по приобретению 41,9% акций ГК «Элемент» за 27 млрд рублей. В рамках этой сделки, АФК «Система», ранее владевшая 37,6% акций, полностью вышла из числа акционеров, а еще 4,3% были выкуплены у миноритариев. Тогда же «Сбер» анонсировал обязательное предложение о выкупе акций у оставшихся акционеров по цене не ниже 0,1372 рубля за одну акцию. Увеличение доли до 49,8%, о котором сообщается в новости, является частью этого процесса.
Покупка акций «Элемента» рассматривается «Сбером» как часть стратегии по развитию технологического бизнеса и укреплению технологического суверенитета России. При этом в первом полугодии 2025 года выручка и чистая прибыль ГК «Элемент» сократились на 19% и 47,3% соответственно.
Несмотря на это, президент ГК «Элемент» Илья Иванцов в сентябре 2025 года заявлял, что у компании нет планов по делистингу, и она продолжает развиваться как публичная компания. Он отмечал, что для делистинга требуется согласие 95% акционеров, тогда как в «Элементе» в свободном обращении находится более 10% акций. Эти заявления были сделаны на фоне слухов о возможной консолидации отрасли микроэлектроники и делистинге компании при участии «Сбера» в качестве нового акционера.