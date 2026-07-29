Сбербанк довел почти до 50% долю в «Элементе»

Сбербанк (MOEX: SBER) приобрел еще 7,9% акций ГК «Элемент» на 5,4 млрд руб., указано в отчетности кредитной организации по МСФО за второй квартал. Сделку провели по итогам оферты, запущенной в феврале 2026 года. Таким образом, «Сбер» довел долю в капитале «Элемента» до 49,8%.

В январе Сбербанк закрыл сделку по выкупу 41,9% акций «Элемента», 37,6% которых принадлежали АФК «Система». Еще 4,3% бумаг компании «Сбер» выкупил у миноритариев. Сумма сделки составила 27 млрд руб. Тогда другой крупный акционер «Элемента» — «Ростех» — сообщал, что сохранит долю в компании в 41,66%.

ГК «Элемент» — российский производитель микроэлектроники и полупроводников. Компания возникла в 2019 году при слиянии микроэлектронных активов «Ростеха» и АФК «Система». На момент создания «Ростеху» принадлежало 49,99% акций компании, «Системе» — 50,01%. В состав «Элемента» входят более 30 предприятий, в том числе завод «Микрон», а также НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс».