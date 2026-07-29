Сбербанк довел почти до 50% долю в «Элементе»
Сбербанк (MOEX: SBER) приобрел еще 7,9% акций ГК «Элемент» на 5,4 млрд руб., указано в отчетности кредитной организации по МСФО за второй квартал. Сделку провели по итогам оферты, запущенной в феврале 2026 года. Таким образом, «Сбер» довел долю в капитале «Элемента» до 49,8%.
В январе Сбербанк закрыл сделку по выкупу 41,9% акций «Элемента», 37,6% которых принадлежали АФК «Система». Еще 4,3% бумаг компании «Сбер» выкупил у миноритариев. Сумма сделки составила 27 млрд руб. Тогда другой крупный акционер «Элемента» — «Ростех» — сообщал, что сохранит долю в компании в 41,66%.
ГК «Элемент» — российский производитель микроэлектроники и полупроводников. Компания возникла в 2019 году при слиянии микроэлектронных активов «Ростеха» и АФК «Система». На момент создания «Ростеху» принадлежало 49,99% акций компании, «Системе» — 50,01%. В состав «Элемента» входят более 30 предприятий, в том числе завод «Микрон», а также НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс».
Интерес «Сбера» к ГК «Элемент» и приобретение доли в ней является частью более широкой стратегии банка по укреплению технологического суверенитета России и созданию полного производственного цикла в микроэлектронике. В 2025 году «Сбер» уже проявлял интерес к решениям в области производства полупроводников, и в его структурах работали специалисты из Intel. Кроме того, «Сбер» рассматривает приобретение дизайн-центров электроники.
Ранее «Сбер» вел переговоры с АФК «Системой» о покупке ее доли в ГК «Элемент» для снижения долговой нагрузки АФК «Система», которая приближалась к 1,5 трлн руб. В результате сделки производственными активами «Элемента» будет управлять дочерняя структура «Сбера», которая станет платформой для консолидации отрасли микроэлектроники. В числе возможных приобретений назывались «НМ-Тех» и другие разработчики и производители микроэлектроники. Также не исключался делистинг «Элемента» как единственного публичного актива в этом секторе, поскольку государство считает, что микроэлектроника в текущих условиях не должна быть публичной.
«Элемент», созданный в 2019 году в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система», объединяет более 30 компаний, включая «Микрон», и, по собственной оценке, обеспечивает более 50% российского производства электронной компонентной базы. Компания занимается производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники и радиоэлектронной аппаратуры. В мае 2024 года «Элемент» провел IPO на СПБ Бирже, а в июне получил вторичный листинг на Мосбирже, что привлекло внимание частных инвесторов.
Присоединение «Элемента» к экосистеме «Сбера» призвано обеспечить синергетический эффект для развития приоритетных направлений технологического бизнеса банка и создать единый национальный центр компетенций в сфере разработки и производства микроэлектроники. Это позволит «Сберу» обрести независимость от импортного оборудования, сократить собственные затраты на развитие больших языковых моделей (LLM) и укрепить стратегическое преимущество в развитии искусственного интеллекта.