Склад Wildberries в Рязани приостановил работу после атаки БПЛА

Склад Wildberries в Рязани временно не принимает поставки, сообщила пресс-служба маркетплейса. Сегодня утром логистический объект эвакуировали после атаки БПЛА.

В пресс-службе уточнили, что хранящиеся на объекте товары пока сняты с продажи. «Мы уже работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время. Также вы можете перенаправить поставки на склад во Владимире»,— указано в пресс-релизе.

Ночью 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об атаке беспилотников на предприятие в Рязани. Там начался пожар. О каком предприятии шла речь, он не уточнял. За ночь над регионом сбили 45 БПЛА.