В рязанском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Пятеро пострадавших при атаке БПЛА в Рязанской области доставлены в областную клиническую больницу, с ними работает психолог. Об этом сообщил зампред областного правительства, глава местного минздрава Александр Пшенников.

Пациенты находятся в нейрохирургическом отделении и отделении общей хирургии. Еще одного мужчину прооперировали, он получил «проникающее ранение». По словам министра, «важно не допустить развития посттравматического стрессового расстройства».

Ночью 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал об атаке беспилотников на предприятие в Рязани. Там начался пожар. Пострадали шесть человек. О каком предприятии шла речь, он не уточнял. В Wildberries сообщили, что ее склад в Рязани приостановил работу.