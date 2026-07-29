В Рязанской области пострадали шесть человек при ударах БПЛА

В Рязанской области из-за налета беспилотников пострадали шесть человек, их госпитализировали, сообщил глава региона Павел Малков. Он добавил, что жизням раненых ничего не угрожает.

Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на промышленных территориях, отметил господин Малков. Какие именно здания загорелись, он не уточнил.

Сейчас в регионе отменили воздушную тревогу, силы ПВО завершили работу, подчеркнул губернатор.

Ранее Павел Малков сообщал, что ночью беспилотники атаковали Рязань. В городе произошел пожар на территории одного из предприятий.