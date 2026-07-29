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Некоторые не любят погорячее

Российская теннисистка потеряла сознание на американской жаре

Российская теннисистка Екатерина Александрова оказалась центральным фигурантом драматической истории, развернувшейся 28 июля на турнире в американском Мемфисе. Александрова, получившая на чемпионате первый номер посева, выбыла в первом же круге, уступив своей соотечественнице — 16-летней Кристине Лютовой. Но важен тут не сам факт поражения, а то, как оно случилось: Александрова просто упала в обморок. Неудивительно, учитывая, что игра растянулась больше чем на три часа, а температура воздуха в Мемфисе во время матча достигала 34°C.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Justin Ford / Getty Images

Екатерина Александрова

Фото: Justin Ford / Getty Images

Скромный турнир категории WTA 250, проходящий в американском Мемфисе, неожиданно попал в заголовки мировых СМИ. Причина такого внимания к небольшому чемпионату не совсем спортивная. В матче первого круга сошлись фаворитка турнира, первый номер посева 31-летняя Екатерина Александрова (19-е место в рейтинге WTA) и ее юная соотечественница 16-летняя Кристина Лютова, которая продвигается по рейтингу вверх с изумительной скоростью. Год назад Лютова была 801-й ракеткой мира, а в Мемфис прибыла, занимая 229-е место. До американского турнира на счету Лютовой не было ни одного выигранного матча на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), а рейтинг она набирала за счет выступлений на «челленджерах».

В битве опыта и молодости победила погода. В Мемфисе жарко, в день проведения матча температура поднялась до 34°С. Россиянки обменялись выигранными сетами, причем оба прошли в практически равной борьбе.Так же напряженно складывалась и решающая партия. Однако было видно, что состояние Александровой ухудшается, она брала медицинские тайм-ауты. В десятом гейме третьего сета, когда матч длился уже более трех часов (счет в решающей партии был 5:4 в пользу Лютовой, на подаче была Александрова), она получила предупреждение за затяжку времени, так как слишком долго готовилась к подаче. Но это была вовсе не тактическая уловка.

Спортсменке действительно было плохо. В итоге уже по ходу следующего розыгрыша Александрова упала на корт. Подоспевшие медики оказали ей помощь, она пришла в себя, но о продолжении встречи не могло идти и речи.

Корт Александрова покинула на коляске. Ну а Лютова расплакалась. Не совсем понятно, что именно вызвало эмоциональную реакцию: ситуация, в которую попала соперница, или все-таки первая в карьере победа в матче на турнире WTA. Судя по тому, что Лютову у корта поздравляли члены ее команды, скорее второе.

Это далеко не первый случай, когда жара оказывает влияние на ход матча. Самый свежий пример — поражение Янника Синнера на Roland Garros-2026. Фаворит турнира во втором круге под палящим парижским солнцем встречался с аргентинцем Хуаном Мануэлем Серундоло и почти обыграл его: он выиграл две первые партии и вел в третьей 5:1. Но тут его настигли все «прелести» теплового удара: слабость, тошнота, головокружение. Интересно, что Синнер с матча все равно не снялся и отбыл все пять сетов. Но, естественно, проиграл.

Арнольд Кабанов

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