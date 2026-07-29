Пентагон переименует одну из баз ВВС США в честь Линдси Грэма

Министерство обороны США приняло решение переименовать в честь недавно скончавшегося американского сенатора Линдси Грэма базу ВВС Чарлстон в штате Южная Каролина. Об этом сообщает местное издание The Post and Courier со ссылкой на внутренний документ о переименовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Линдис Грэм

Фото: Charlie Neibergall / AP Сенатор Линдис Грэм

Фото: Charlie Neibergall / AP

Как пишет The Post and Courier, министр ВВС США Трой Мейнк распорядился о начале «всех необходимых действий» по изменению названия базы на восточном побережье. Объект получит название «Объединенная база Линдси Грэма». В документе отмечаются «многие десятилетия выдающейся службы Линдси Грэма Конгрессу США и ВВС США». Министерство указывает на приверженность сенатора модернизации военной инфраструктуры и повышению авиационной безопасности именно базы Чарлстон. Сам Линдси Грэм 33 года служил в ВВС США, в том числе на базе Воздушной национальной гвардии в Южной Каролине.

Военно-воздушная база Чарлстон существует с 1942 года. Однако уже с 1928 года построенный в городе аэродром использовался и военными. В 2010 году база получила нынешнее название — Объединенная база Чарлстон. Площадь базы 97 кв. км.

О церемонии прощания с Линдси Грэмом читайте в материале «Ъ» «Он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась».

Алена Миклашевская