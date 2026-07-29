В Соединенных Штатах состоялось прощание с почившим сенатором Линдси Грэмом — одним из самых противоречивых республиканцев последнего десятилетия, ярым русофобом и «ястребом», назвавшем как-то Трампа расистом и «придурком», но потом ставшим его ближайшим советником. Церемония прощания превратилась в заметное дипломатическое событие и привлекла мировых лидеров. Похороны совпали с редким двухпартийным голосованием по главному детищу Грэма — жесткому законопроекту о «санкциях из ада» против России, который он месяцами не мог пробить из-за сопротивления Белого дома. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

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В Соединенных Штатах 28 июля начались двухдневные похороны сенатора Линдси Грэма. Церемония прошла спустя почти три недели после смерти политика, 11 июля. Согласно официальной версии, он скончался в возрасте 71 года от разрыва аорты на фоне атеросклероза. Но многих конспирологов это не убедило. В свете того что незадолго до своей кончины политик побывал в Киеве, некоторые винили в причастности к его смерти спецслужбы, в первую очередь российские и иранские, и даже подозревали, что политик мог погибнуть в Киеве в ходе бомбардировок. После того как агенты ФБР появились у дома Грэма* в Вашингтоне (официально — для помощи местным властям), подозрения лишь окрепли: эти действия стали трактовать как признак того, что власти что-то скрывают.

Похороны известного сенатора доставили немало хлопот жителям столицы: центр был перекрыт, что привело к значительным пробкам. Возможно, в связи с этим в социальных сетях законодателя поминали не только добрым словом.

Рядовые американцы были в этом не одиноки — сам президент Дональд Трамп отличился в этот день неожиданным комментарием.В интервью Fox News он саркастично заметил, что его всегда удивляла излишняя тяга сенатора-республиканца к войнам: «Как так можно любить войну?»

И в продолжение отметил, что законодатель буквально препятствовал завершению украинского конфликта. Уже в своей речи у гроба политика в кафедральном соборе глава Белого дома добавил: «Он был крайним “ястребом”. Скажу вам: он никогда не видел войны, которая бы ему не нравилась». Сразу же оговорился, что Грэм «хотел этого ради блага нашей страны».

Поминальные мероприятия официально стартовали в 10:00 по восточному времени (17:00 мск) в Конгрессе США. Гроб с телом сенатора, прослужившего в Конгрессе почти четверть века, внесла в ротонду команда носильщиков Вооруженных сил США, после чего к нему был выставлен почeтный караул полиции здания. Вице-президент Джей Ди Вэнс произнес речь у гроба, вспомнив Грэма как человека, который «любил людей» и умел с ними договариваться, назвав его «настоящим американским оригиналом». Впрочем, вспомнил и то, что «был напряжeнный спор на сенатском ланче по поводу законопроекта о финансировании Украины».

Сенаторы в этот день почтили память коллеги продвижением к голосованию полным составом верхней палаты законопроекта о «санкциях из ада». Его Грэм безуспешно пытался провести многие месяцы, в том числе из-за сопротивления Трампа и его администрации. Теперь в Белом доме дали сигнал, что готовы документ подписать.

Голосование состоялось уже после того, как гроб покинул Капитолий. Результат оказался на редкость двухпартийным: 86 — за, 12 — против (один республиканец и одиннадцать демократов). Противники возражали не столько против самих санкций, сколько против широких полномочий, которые получал Трамп: право вводить 100-процентные тарифы против главных покупателей российской нефти и газа, а также против посредников. По сути, Конгресс впервые прямо разрешил президенту использовать тарифы как геополитическое оружие. В документе оставили лазейку: Трамп может не применять пошлины или снимать их, если официально заявит, что это требуется «в интересах национальной безопасности США».

На службу в собор, которую транслировали крупнейшие американские телеканалы, можно было попасть исключительно по приглашениям. Народу было так много, что прибывшим международным лидерам, среди которых были президент Украины Владимир Зеленский, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Финляндии Александр Стубб, выделили лишь пятый ряд.

На первых местах сидела сестра Линдси Грэма сенатор Дарлайн Грэм (еe назначили на место брата до конца срока), вице-президент Вэнс и другие представители ближайшего окружения Трампа и Грэма. Супруги Трампа Мелании на мероприятиях замечено не было.

После того как гроб с телом сенатора внесли в собор, литургию открыл декан Рэндольф Маршалл Холлерит, известный тем, что ранее руководил церемониями на похоронах другого «любителя России» — сенатора Джона Маккейна, а также президентов Джорджа Буша-старшего и Джимми Картера и госсекретарей Колина Пауэлла и Мадлен Олбрайт.

Декан произнeс короткую речь о том, что «безвременная смерть» сенатора «оставила пустоту», и призвал «почтить его жизнь» и стать свидетелями «предания его души Богу с твeрдой и непоколебимой верой в то, что он теперь покоится в загробной жизни».

После общей молитвы на подиум поднялся Трамп. Его речь продлилась чуть более десяти минут. Президент говорил, что, несмотря на жeсткость, сенатор обладал необычайным чувством юмора и был «крепким орешком». И вспомнил о конфликте, который в итоге привeл к настоящей дружбе. В 2016 году Трамп и Грэм баллотировались друг против друга, и тот тогда называл Трампа «придурком», «расистом, ксенофобом и религиозным фанатиком», вспомнил президент.

В отместку Трамп в прямом эфире назвал телефон сенатора. «У меня был этот номер 20 лет… я не знаю, что он с ним сделал, но он буквально взорвался»,— не скрывал ухмылки президент. Тем не менее именно с этой пикировки началась дружба политиков: «Мы стали отличными друзьями, и Линдси* не переставал звонить мне следующие десять лет».

Помимо этого, Трамп отметил заслуги сенатора как гражданина Южной Каролины, где «каждый мост» был построен не без его участия, заботливого брата, поднявшего на ноги сестру Дарлайн, которая продолжит его работу в Сенате. Он также поблагодарил Грэма за помощь в принятии ключевых для 47-го президента законопроектов.

Вторым по важности спикером на похоронах был известный консервативный комментатор Fox News Шон Ханнити. Он выступал не просто как телеведущий, а как человек из близкого круга. Грэм очень часто появлялся в программе Ханнити (особенно после 2017–2018 годов, когда стал одним из главных защитников Трампа в Сенате). Ханнити назвал Грэма «верным другом», «хорошим человеком» и «настоящим американским патриотом», подчеркнул, что у того был «стальной стержень». «Мы закончим работу, которую ты начал»,— пообещал он. Присутствующие горячо поддержали эти слова.

После церемонии в Вашингтоне гроб с телом сенатора 29 июля отправился в Южную Каролину. Там церемония была менее пафосной и более домашней. Публичная процессия прошла от здания Капитолия штата и началась примерно в 10:45 по местному времени. Гроб провезли на лафете Национальной гвардии, в небе пролетели истребители F-16. После этого состоялась служба в Первой баптистской церкви Колумбии, куда можно было попасть без предварительной записи — в порядке живой очереди. Завершилось всe захоронением на небольшом кладбище в Маунт-Зайон в городе Сентрал (округ Пикенс), где уже покоятся мать и отец сенатора.