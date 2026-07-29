Бречалов высказался о своей отставке с поста главы Удмуртии

Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов оценил итоги своей работы на посту руководителя региона. Он назвал прошедшие девять лет яркими, полными сложных задач и «хороших, добрых эмоций». Детали о своем дальнейшем трудоустройстве чиновник не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Сегодня мой последний рабочий день в должности главы республики...» — написал господин Бречалов в Telegram. Фактически, он уже покинул пост — врио главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.

Александр Бречалов поблагодарил всех людей, которые «любят Удмуртию искренне и делают свою работу честно». «За это — от всего сердца — бадым тау ("большое спасибо". — Ъ)», — добавил он.

В правительстве Удмуртии сообщили, что господин Бречалов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Какую — пока не объявлено.