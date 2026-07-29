В правительстве Индии не подтвердили первоначальную причину крушения Boeing 787

Следователи не обнаружили неисправностей в механизме переключателя подачи топлива на самолете Boeing 787 рейса Air India AI-171, потерпевшем крушение в 2025 году в Индии. Об этом сообщило парламенту министерство гражданской авиации Индии.

«Детальное обследование переключателя управления подачей топлива, включая проверку целостности его фиксирующих элементов, не выявило никаких отклонений... На предприятии производителя проводится проверка всего модуля управления тягой»,— рассказал глава министерства Мурлидхар Мохол (цитата по NDTV).

Министр также отверг предположения, что Бюро по расследованию авиакатастроф (AAIB) тянет с публикацией окончательного отчета об аварии. «В настоящее время расследуются все вероятные причины и факторы, способствовавшие аварии»,— добавил господин Мохол.

Boeing 787–8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. Погибло 260 человек. В предварительном отчете о катастрофе, опубликованном в июле прошлого года, AAIB заявило о прекращении подачи топлива к обоим двигателям самолета. Это якобы произошло вскоре после взлета и вызвало замешательство пилотов. The Wall Street Journal писала, что командир самолета мог сам выключить подачу топлива в двигатели. Упомянутый тип самолетов был выведен из эксплуатации в феврале 2026-го.