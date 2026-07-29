Правительство определило меры обеспечения топливом Сибири и Дальнего Востока

Российские власти проанализировали проблемы со снабжением топливом аграриев, а также регионов Сибири и Дальнего Востока. Вскоре будут приняты необходимые для решения этого вопроса меры, заверил замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Приняты решения по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объем топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионов»,— сказал господин Сорокин после заседания штаба по топливу (цитата по «Интерфаксу»). Как писал РБК, поставки топлива по северному завозу могут привести к прямым контрактам между поставщиками и регионами.

В целом ситуация с топливом в стране остается непростой, но власти контролируют ее, добавил замминистра. По его словам, принятый правительством комплекс мер помогает нормализовать обстановку. «Это и максимизация производства, это и задействование альтернативных каналов поставки топлива, и распределение в наиболее критические моменты и по срокам»,— указал господин Сорокин.

Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.