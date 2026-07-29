Правительство определило меры обеспечения топливом Сибири и Дальнего Востока
Российские власти проанализировали проблемы со снабжением топливом аграриев, а также регионов Сибири и Дальнего Востока. Вскоре будут приняты необходимые для решения этого вопроса меры, заверил замминистра энергетики Павел Сорокин.
«Приняты решения по тому, как оперативно эти моменты разрешать, то есть какой дополнительный объем топлива должен быть поставлен, чтобы избежать проблем как у населения, так и у экономики этих регионов»,— сказал господин Сорокин после заседания штаба по топливу (цитата по «Интерфаксу»). Как писал РБК, поставки топлива по северному завозу могут привести к прямым контрактам между поставщиками и регионами.
В целом ситуация с топливом в стране остается непростой, но власти контролируют ее, добавил замминистра. По его словам, принятый правительством комплекс мер помогает нормализовать обстановку. «Это и максимизация производства, это и задействование альтернативных каналов поставки топлива, и распределение в наиболее критические моменты и по срокам»,— указал господин Сорокин.
Дефицит топлива в России возник в начале мая. Одной из причин Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.
Проблема с дефицитом топлива в России обострялась с мая 2026 года и затронула многие регионы, включая Крым, Сибирь и Дальний Восток, а также сельскохозяйственных производителей. В 2025 году Дальний Восток уже сталкивался с локальной нехваткой бензина из-за сезонного роста спроса, сокращения выпуска на местных НПЗ и задержек поставок по железной дороге. Основной причиной этой хронической проблемы на востоке страны является недостаток собственных нефтеперерабатывающих мощностей, поскольку производство не покрывает потребление, а логистика долгая и дорогая, хотя и субсидируется государством. Также сложности с поставками топлива в южных регионах в 2023 году объяснялись высокой загруженностью железных дорог в туристический сезон, а в 2026 году — еще и атаками на НПЗ.
Власти неоднократно принимали различные меры для стабилизации топливного рынка. Среди них — введение ограничений на экспорт нефтепродуктов, увеличение загрузки действующих НПЗ, сокращение сроков планового ремонта, а также использование потенциала малых НПЗ. Для Дальнего Востока Минэнерго еще в 2021 году предлагало увеличить выпуск топлива и улучшить логистику, в том числе за счет субсидий РЖД. Сейчас правительство определило приоритеты распределения топлива, где в первую очередь его получают госструктуры, сельхозпроизводители и потребители в Крыму, новых регионах и Калининградской области. При этом отмечается, что принятые меры пока лишь сглаживают пики дефицита, но не решают системных проблем с предложением, модернизацией логистики и прозрачностью рынка.