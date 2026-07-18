Для регионов северного завоза упростят систему закупок топлива
Минэнерго России работает над введением прямых контрактов на поставку топлива между нефтяными компаниями и регионами Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщили РБК в ведомстве.
«Такой формат позволяет сократить сроки организации поставок и обеспечить более оперативное удовлетворение заявок субъектов Российской Федерации с учетом их фактической потребности и логистических особенностей»,— сказали в министерстве.
По информации источника РБК, власти обсуждали переход на прямые контракты последние несколько лет. Закупочная кампания на 2026 год уже завершена, поэтому изменения повлияют только на закупки на 2027 год.
Северный завоз — это программа обеспечения жителей труднодоступных территорий необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. После обострения топливного кризиса в России вице-премьер Александр Новак призвал компании соблюдать обязательства по северному завозу.
Введение прямых контрактов на поставку топлива для северных регионов, Дальнего Востока и Сибири обсуждалось властями на протяжении нескольких лет, что указывает на давнюю проблему с топливообеспечением этих территорий. Этот шаг является частью усилий по обеспечению «Северного завоза», процесса, в рамках которого доставляются жизненно важные товары, включая топливо, в труднодоступные населенные пункты страны. Проблемы с логистикой, в частности, сезонные ограничения и перегруженность железнодорожных путей, регулярно приводили к перебоям в поставках топлива в эти регионы, а также в другие отдаленные районы, такие как Крым и Краснодарский край.
Ранее вице-премьер Александр Новак неоднократно призывал топливные компании уделять приоритетное внимание поставкам топлива в регионы с особыми логистическими условиями и наращивать производство зимнего дизельного топлива для нужд «Северного завоза». Обсуждались меры по обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рынка и вопросам логистики. Эти инициативы направлены на стабилизацию ситуации, поскольку ранее дефицит топлива в таких регионах становился причиной роста цен и сбоев в снабжении, особенно в период полевых работ или туристического сезона.
Проект федерального закона о правовом регулировании «Северного завоза», внесенный в Госдуму в начале 2023 года, должен системно подойти к решению этой проблемы. Он предполагает выработку критериев включения территорий в перечень «Северного завоза», распределение полномочий между уровнями власти и деление грузов на категории для обеспечения жизнедеятельности населения и государственных нужд. Эти меры призваны предотвратить нарушение сроков доставки жизненно важных товаров и обеспечить стабильность снабжения в условиях, когда хаотичные поставки приводили к срывам и нехватке продукции.