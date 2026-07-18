Для регионов северного завоза упростят систему закупок топлива

Минэнерго России работает над введением прямых контрактов на поставку топлива между нефтяными компаниями и регионами Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщили РБК в ведомстве.

«Такой формат позволяет сократить сроки организации поставок и обеспечить более оперативное удовлетворение заявок субъектов Российской Федерации с учетом их фактической потребности и логистических особенностей»,— сказали в министерстве.

По информации источника РБК, власти обсуждали переход на прямые контракты последние несколько лет. Закупочная кампания на 2026 год уже завершена, поэтому изменения повлияют только на закупки на 2027 год.

Северный завоз — это программа обеспечения жителей труднодоступных территорий необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами. После обострения топливного кризиса в России вице-премьер Александр Новак призвал компании соблюдать обязательства по северному завозу.