Антон Гришанов: дальнейшие сценарии могут быть для США чрезвычайно тревожными

Грэм выступал в роли главного, а порой и единственного, связующего звена между «ястребами» старой школы и Белым домом. Конечно, он был не одиноким волком — скорее, координатором мощной коалиции, пытавшейся «перевербовать» президента. Трамп мог многое обещать «ядерному электорату» — от изменения подходов к Киеву и союзникам по НАТО до отказа от военных интервенций, но на выходе играл по стандартным рейгановским правилам.

Готовность Тегерана пойти на эскалацию и стойкий фатализм Кремля мало что оставили от приторной атмосферы показного примирения. Сценарии дальнейшего развития событий могут быть для США чрезвычайно тревожными. Если, предположим, Москва сочтет себя обманутой, решив в ответ подыграть Ирану и его «оси сопротивления», Трамп окажется перед лицом «идеального шторма» накануне выборов в Конгресс и начала президентской кампании.

Подробнее о возможных перспективах США читайте в колонке эксперта для «Ъ» «Фактор ястреба».