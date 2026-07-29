Фактор ястреба

Долгие, растянутые на две с лишним недели проводы Линдси Грэма имеют серьезное символическое значение. Мало кто из американских законодателей удостаивался столь масштабного, с участием зарубежных лидеров, прощания. Почивший сенатор являлся совершенно особой фигурой на политической сцене США. И в этом смысле сакраментальный вопрос, был ли покойный нравственным человеком, выглядит второстепенным. Куда важнее, что он был персонажем чрезвычайно эффективным — и в качестве союзника Украины и Израиля, и в роли оппонента России и Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД РФ Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД РФ Антон Гришанов

Фото: Из личного архива Антона Гришанова

Грэм выступал в роли главного, а порой и единственного, связующего звена между «ястребами» старой школы и Белым домом. Конечно, он был не одиноким волком — скорее, координатором мощной коалиции, пытавшейся «перевербовать» президента. Коалиция эта медленно, но верно отодвигала от Овального кабинета идеологов движения MAGA, по крайней мере в вопросах внешней политики.

Трамп мог многое обещать «ядерному электорату» — от изменения подходов к Киеву и союзникам по НАТО до отказа от военных интервенций, но на выходе играл по стандартным рейгановским правилам. Кульминацией «перевербовки» многим показался последний саммит НАТО. На фоне временного затишья вокруг Ирана американский лидер внезапно отошел от прежнего «буллинга» Украины, позволив Киеву и Брюсселю вздохнуть с облегчением. Как оказалось, преждевременно.

Готовность Тегерана пойти на эскалацию и стойкий фатализм Кремля мало что оставили от приторной атмосферы показного примирения. Сценарии дальнейшего развития событий могут быть для США чрезвычайно тревожными. Если, предположим, Москва сочтет себя обманутой, решив в ответ подыграть Ирану и его «оси сопротивления», Трамп окажется перед лицом «идеального шторма» накануне выборов в Конгресс и начала президентской кампании. Рано или поздно может встать вопрос о болезненных компромиссах, будь то дополнительные уступки иранцам или усиление давления на Украину. Еще недавно оба варианта могли показаться малореальными в силу огромного влияния «коалиции Грэма». Но та явно подавлена кончиной сенатора, способного магически обращать президента в свою веру. Других таких умельцев в ее рядах не видно.

Новый «санкционный мегабилль» в отсутствие своего идеолога рискует превратиться в формальность — своего рода чемодан без ручки.

Между тем ослабление конкурентов открывает, как бы цинично это ни звучало, окно возможностей для MAGA-республиканцев, озабоченных перспективами вице-президента Вэнса. Последний уже намекал, что результат партии на промежуточных выборах повлияет на его президентские амбиции. На фоне нескольких резонансных неудач он явно сдает позиции более гибкому госсекретарю Рубио, выжидающему осечки своего «заклятого друга». Если Вэнс и его команда не перехватят инициативу и не защитят администрацию от втягивания в болото внешних авантюр, их роль может стать декоративной с далеко идущими последствиями. Сегодня многое зависит от способности сторонников «классического трампизма» вернуть президента к «базовым настройкам» двухлетней давности, в том числе по украинскому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ)

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters Похороны сенатора Линдси Грэма (включен в перечень экстремистов и террористов РФ)

Фото: Kenny Holston / pool / Reuters

Конечно, Москве в эту борьбу лучше ни явно, ни тайно не ввязываться. Куда правильнее следовать древней китайской мудрости и ждать на берегу реки, когда мимо проплывет что-то интересное. Украинский кризис раз за разом приносит нам немало неожиданных поворотов, одним из которых стал внезапный уход сенатора Грэма. Вопреки скепсису, «дух Анкориджа» (если понимать под ним общий «дух диалога») хотя и переродился, но сумел пережить иных духоборцев. Слухи о его смерти по-прежнему преувеличены.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипакадемии МГИМО МИД России