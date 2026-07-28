В больницах остаются 12 раненых при атаке на тамбовский склад Wildberries

В результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения. Троим пострадавшим не потребовалась госпитализация, а остальных поместили в медучреждения. В настоящее время десять пациентов уже выписаны, а остальные 12 проходят лечение в московских и тамбовских стационарах. Об этом 28 июля рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Девять пострадавших сейчас лечат в федеральных медицинских организациях Москвы. Один пациент находится в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести. Состояние двоих человек оценивают как легкой степени тяжести.

В стационарах Тамбовской области на лечении находятся три человека: один в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии. Тамбовские медики постоянно взаимодействуют с федеральными коллегами, уточнили в Минздраве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», из средств областного бюджета семьям погибших выплатят по 1,5 млн руб., тяжело раненым — по 600 тыс. руб., остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб. Wildberries со своей стороны также выплачивает компенсации семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии.

Складской комплекс в Котовске открыт после устранения последствий атаки БПЛА. На объекте запущены логистические процессы, в том числе сортировка и отправка товаров.

Главное об атаке ВСУ на Тамбовскую область 18 июля — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов