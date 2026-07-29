ЦИК зарегистрировал федеральные списки девяти партий на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала на выборы в Госдуму федеральные списки девяти партий, указано в постановлении с заседания ЦИКа. Сегодня допущены к включению в бюллетень партии «Родина» и «Яблоко», в их партийные списки вошли по 269 кандидатов.

Помимо «Яблока» и «Родины», к 29 июля Центризбирком зарегистрировал списки КПРФ, ЛДПР, партий «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунисты России», а также «Партии пенсионеров». Ожидают регистрации еще две непарламентские партии — Партия прямой демократии и «Зеленые».

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Будет избрано 450 депутатов. Из них 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.