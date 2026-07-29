ЦИК допустил партию «Родина» к выборам в Госдуму

Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал на выборах в Госдуму федеральный список партии «Родина» в количестве 269 кандидатов. Как сообщил член ЦИКа Евгений Колюшин, уже после заверения списка партия отозвала двух человек, к остальным претензий у комиссии не возникло.

Получая удостоверение зарегистрированного кандидата, председатель «Родины» и депутат Госдумы Алексей Журавлев поблагодарил ЦИК за профессионализм. «Это украшение избирательной кампании, без сомнения»,— добавил партиец, признавшись, что лично он не смог бы так беспристрастно относиться ко всем участникам выборов. И тут же обратился к представителям только что зарегистрированной ЦИКом партии «Яблоко»: «Ни разу никто из вас на Донбассе не был, не видел ни черта, вы там че-то рассказываете, басни всякие по поводу прекращения огня...» Депутат также выразил мнение, что время «Яблока» давно прошло: «А мы будем идти, и мы просто пехота. Да, среди нас есть герои, но мы пехота своей страны».

Очень важно наличие действительно широкого политического спектра, чтобы у избирателя была возможность отдать свой голос тому, кому они доверяют — в этом сила России, подвела итог дискуссии председатель ЦИКа Элла Памфилова. Она напомнила, что процесс регистрации партсписков почти завершен: как ожидается, 30 июля комиссия примет решение по последним двум партиям из 11 заявившихся на выборы-2026 — это Партия прямой демократии и «Зеленые». После этого можно будет переходить к процедуре жеребьевки мест в бюллетене.

Анастасия Корня