Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками» против России
НАТО продолжает наращивать военную мощь Прибалтики, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, страны региона стали «главными боеголовками» против России.
Господин Лавров напомнил, что расширение НАТО в Прибалтике началось с 2004 года. Военный блок объяснял это тем, что у стран региона после распада осталось ощущение незащищенности после пребывания в составе Советского Союза, указал министр. «Ну и что, успокоились они? Они сейчас главные … боеголовки, которых натравливают на нас, зная их такой горячий характер эстонских парней»,— сказал глава МИДа в интервью ТАСС.
Литовский парламент в начале июля дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. По данным Financial Times, власти страны уже обсуждают возможное принятие ядерных боеголовок США на своей территории. В Кремле предупреждали об ответных мерах.
Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что страны Прибалтики стали «главными боеголовками» против России, отражает давнюю российскую позицию, согласно которой расширение НАТО является угрозой безопасности. Министр иностранных дел РФ неоднократно заявлял, что НАТО распространяет зону своей ответственности за пределы Евроатлантики и является «геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР», который должен был распасться вместе с Варшавским договором.
Российская дипломатия регулярно критикует действия стран Прибалтики, отмечая вытеснение русского языка, ущемление прав национальных меньшинств и подавление свободы СМИ. Сергей Лавров также ранее высказывал мнение, что страны Запада через Прибалтику пытаются сделать войну «настоящей», и называл абсурдными утверждения, что Россия нападет на Прибалтику, считая эти заявления попыткой Запада нанести России «стратегическое поражение».
В связи с расширением НАТО, особенно после вступления Финляндии и Швеции, Россия заявляла о развертывании дополнительных вооружений в воссозданных Московском и Ленинградском военных округах. При этом Сергей Лавров подчёркивал, что Россия не имеет намерения нападать на страны НАТО и ЕС и готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности.