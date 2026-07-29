Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками» против России

НАТО продолжает наращивать военную мощь Прибалтики, считает министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, страны региона стали «главными боеголовками» против России.

Господин Лавров напомнил, что расширение НАТО в Прибалтике началось с 2004 года. Военный блок объяснял это тем, что у стран региона после распада осталось ощущение незащищенности после пребывания в составе Советского Союза, указал министр. «Ну и что, успокоились они? Они сейчас главные … боеголовки, которых натравливают на нас, зная их такой горячий характер эстонских парней»,— сказал глава МИДа в интервью ТАСС.

Литовский парламент в начале июля дал ход законопроекту об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. По данным Financial Times, власти страны уже обсуждают возможное принятие ядерных боеголовок США на своей территории. В Кремле предупреждали об ответных мерах.