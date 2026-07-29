Кавказский заповедник стал самым посещаемым заповедником России

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на территории Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, стал самым посещаемым заповедником России по итогам первого полугодия 2026 года. По данным Росзаповедцентра Минприроды России, за шесть месяцев его посетили 280 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Как отмечается на официальном сайте заповедника, он является крупнейшей по площади и старейшей особо охраняемой природной территорией Северного Кавказа. Заповедник занимает около 300 тыс. га и считается вторым по величине горно-лесным заповедником Европы.

В июне территорию заповедника посетили более 55 тыс. человек, а максимальный туристический поток был зафиксирован в марте, когда число посетителей превысило 80 тыс.

Второе место по посещаемости занял Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму, который за первое полугодие принял 118 тыс. человек. Третьим стал заповедник «Кивач» в Карелии с показателем 78 тыс. посетителей.

В пятерку наиболее популярных заповедников также вошли Приокско-Террасный заповедник в Московской области, который посетили 40 тыс. человек, и Дагестанский заповедник с результатом 30 тыс. посетителей.

Вячеслав Рыжков