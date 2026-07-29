Кавказский заповедник стал самым посещаемым заповедником России
Кавказский государственный природный биосферный заповедник, расположенный на территории Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии, стал самым посещаемым заповедником России по итогам первого полугодия 2026 года. По данным Росзаповедцентра Минприроды России, за шесть месяцев его посетили 280 тыс. человек.
Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ
Как отмечается на официальном сайте заповедника, он является крупнейшей по площади и старейшей особо охраняемой природной территорией Северного Кавказа. Заповедник занимает около 300 тыс. га и считается вторым по величине горно-лесным заповедником Европы.
В июне территорию заповедника посетили более 55 тыс. человек, а максимальный туристический поток был зафиксирован в марте, когда число посетителей превысило 80 тыс.
Второе место по посещаемости занял Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму, который за первое полугодие принял 118 тыс. человек. Третьим стал заповедник «Кивач» в Карелии с показателем 78 тыс. посетителей.
В пятерку наиболее популярных заповедников также вошли Приокско-Террасный заповедник в Московской области, который посетили 40 тыс. человек, и Дагестанский заповедник с результатом 30 тыс. посетителей.