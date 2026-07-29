Склад Wildberries в удмуртском Сарапуле приостановил прием товара

Логистический объект Wildberries в Удмуртии ограничил работу. Склад «Сарапул» временно не будет принимать поставки, указано в объявлении на портале селлеров.

«Пожалуйста, не торопитесь отменять поставки. Мы планируем восстановить работу склада как можно скорее»,— отмечается в сообщении. Маркетплейс не будет учитывать время, на которое склад закрыт, при расчете коэффициента продаж.

Причину, по которой работу склада приостановили, компания не назвала. Прием товара на нем уже ограничивали на этой неделе из-за угрозы атаки БПЛА. Сегодня ночью беспилотники ВСУ вновь атаковали Удмуртию. По словам главы региона Александра Бречалова, пострадавших и разрушений нет.