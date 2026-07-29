Кубань вошла в топ регионов с частыми повреждениями машин из-за падения деревьев

Количество повреждений автомобилей из-за падения деревьев, ветвей, элементов зданий и других конструкций в первом полугодии 2026 года выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили специалисты СберСтрахования, проанализировав обращения клиентов по договорам каско.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

За январь—июнь было зафиксировано около 1,8 тыс. страховых случаев, связанных с падением посторонних предметов на автомобили. Общий объем выплат по таким обращениям увеличился на 62% и достиг 156 млн руб.

Наибольшее число инцидентов пришлось на Москву — на столицу приходится 23% всех обращений по каско из-за подобных повреждений. Еще 14% заявлений поступило из Московской области, около 10% — из Санкт-Петербурга.

В число регионов с наибольшим количеством таких случаев также вошли Татарстан (5%), Нижегородская область (4%), Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край и Ленинградская область (по 3%), а также Иркутская область (2%).

Наиболее заметный рост числа повреждений зафиксирован в Иркутской области и Башкортостане — более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2025 года. В Москве количество обращений увеличилось на 96%, в Рязанской области — на 90%, в Воронежской области — на 82%.

Крупнейшие страховые выплаты по случаям падения посторонних предметов на автомобили получили владельцы транспортных средств в Тульской области — 2,32 млн руб., Московской области — 2,1 млн руб. и Санкт-Петербурге — 1,52 млн руб.

Вячеслав Рыжков