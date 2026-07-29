Жителя Кубани обвиняют в попытке поджога полицейской машины по заданию Украины

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Горячего Ключа, обвиняемого в покушении на совершение террористического акта и государственной измене. Об этом сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 5 сентября 2025 года обвиняемый, действуя по заданию украинских спецслужб, попытался поджечь служебный автомобиль полиции возле здания отдела полиции. Следствие считает, что молодой человек облил машину бензином, однако не смог довести преступление до конца, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Предварительное расследование проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков