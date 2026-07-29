Следком расследует удары ВСУ по Крыму

Следственный комитет России намерен дать правовую оценку действиям участников вооруженных формирований Украины, причастных к атакам на гражданские объекты в нескольких регионах России, в том числе в Крыму. Как сообщили в ведомстве, расследование будет проведено по фактам гибели и ранения мирных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным СК, в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника по коммерческому объекту в поселке Новосадовый Белгородского района погиб мужчина. Кроме того, в различных районах региона в результате атак БПЛА пострадали десять человек.

В Ростовской области после ракетной атаки на Таганрог погибла женщина, еще два человека получили ранения. В Крыму, по данным региональных властей, в результате ночной атаки беспилотников погибли два человека, пятеро пострадали.

В Рязанской области после удара украинских БПЛА медицинская помощь потребовалась шести жителям, они были госпитализированы. В городе Кировское Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики беспилотник атаковал автозаправочную станцию, в результате чего два человека получили травмы.

В Следственном комитете заявили, что следователи установят лиц, причастных к атакам, и дадут их действиям уголовно-правовую оценку.

Вячеслав Рыжков