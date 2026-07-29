На экс-главу комитета культуры Челябинска завели новое дело

В отношении бывшего председателя комитета культуры администрации Челябинска Элеоноры Егоровой (Халиковой) и экс-директора городского парка имени Юрия Гагарина Жазита Нургазинова возбужден дополнительный эпизод дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в силовых структурах.

По данным источника, Жазит Нургазинов вступил в преступный сговор с Элеонорой Егоровой и без конкурсных процедур заключил между парком и ООО «СоюзАттракцион» договор поставки аттракционов по завышенной стоимости на сумму 87,7 млн руб. Ущерб бюджету Челябинска составил 21 млн руб.

Бывшую руководительницу комитета по культуре задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 5 декабря 2025 года. По версии следствия, в 2023–2024 годах она «в целях создания видимости благоприятной деятельности и из иной личной заинтересованности» приказала директору Центрального парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина заключить договор на поставку аттракционов на сумму более 86 млн руб. Их цена, по данным СК, была завышена, а часть каруселей планировалось демонтировать.

Ранее, в октябре 2025 года, был задержан и действующий на тот момент директор парка имени Ю. А. Гагарина Жазит Нургазинов по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что в 2024 году он заключил договор поставки изношенных аттракционов по завышенной цене на сумму более 86 млн руб., используя полученные от администрации Челябинска субсидии. По данным источника в правоохранительных органах, сделка была заключена с ООО «Отдых», у которого руководство парка ранее арендовало аттракционы.