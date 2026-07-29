В Совбезе РФ оценили последствия ударов ВСУ по инфраструктуре Wildberries

Атаки Вооруженных сил Украины на объекты Wildberries в российских регионах имеют преимущественно символический характер и оказывают ограниченное влияние на экономику страны, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников в интервью «Ведомостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, удары по складам маркетплейса направлены на дестабилизацию работы малого бизнеса, однако их последствия в масштабах экономики остаются незначительными. При этом отдельные компании, работающие на площадке, несут локальные потери из-за повреждения товаров, простоев и дополнительных расходов.

«Нарушение стандартных процессов влечет отказы и сбои по всей цепочке»,— отметил Масленников, добавив, что для некоторых представителей малого бизнеса такие потери могут быть существенными.

Замсекретаря Совбеза считает, что целью атак является создание психологического и социально-политического эффекта. По его оценке, резонанс формируется за счет публикаций о крупных пожарах, пострадавших сотрудниках, задержках поставок и жалобах продавцов и покупателей.

Масленников подчеркнул, что основными пострадавшими от подобных инцидентов становятся пользователи маркетплейса. По его словам, около 65% аудитории Wildberries составляют женщины в возрасте от 25 до 45 лет, которые не участвуют в конфликте.

С середины июля беспилотники атаковали объекты Wildberries в подмосковной Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске Ставропольского края и Санкт-Петербурге. За последнюю неделю в результате атак на склады компании пострадали 18 сотрудников, один человек погиб.

Вячеслав Рыжков