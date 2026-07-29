В Таганроге эвакуируют людей вблизи авиазавода имени Бериева

В Таганроге проводят эвакуацию в районе Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

По словам чиновницы, зона эвакуации установлена «в радиусе от завода» и до улицы Спортивная. Мероприятия проводятся, чтобы обеспечить условия для работы саперов.

«Прошу водителей и пешеходов, которые находятся в этом районе, неукоснительно соблюдать все указания сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб», — добавила мэр.

Ранее сегодня мэр сообщила, что в городе при ночной атаке были повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь позднее уточнил, что также в городе обломки ракеты попали в многоэтажный жилой дом. Там погибла женщина, пострадали два человека.