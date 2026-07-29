В Таганроге выросло число пострадавших при атаке беспилотников
Ростовский губернатор Слюсарь рассказал подробности об атаке БПЛА на Таганрог
В Таганроге госпитализировали еще одного пострадавшего при ночной атаке на регион. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось об одном пострадавшем и погибшей женщине — жителях многоэтажного дома, на который упали обломки ракеты.
«Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения, — сообщил глава региона. — Еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Возгорания нет. Пострадавших нет».
По его словам, над областью средства ПВО сбили «около шести десятков БПЛА и ракеты». Отражение атаки вели, помимо Таганрога, в Батайске, Каменск-Шахтинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Матвеево-Курганском районах и Таганрогском заливе.
«Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта, — добавил чиновник. — Возгораний не было. Пострадавших нет».
Таганрог неоднократно подвергался атакам беспилотных летательных аппаратов. Например, в ночь на 5 января 2025 года над Ростовской областью, включая Таганрог, было сбито 37 БПЛА, при этом пострадал семилетний ребенок, который получил ранения обломками. Месяцем ранее, 19 декабря 2024 года, над Таганрогом и Батайском были уничтожены семь беспилотников, тогда обошлось без пострадавших и разрушений.
За год до текущего события, 2 апреля 2025 года, в Таганроге в результате атаки БПЛА пострадали два человека с легкими ранениями, были повреждены два многоквартирных дома, из одного из которых эвакуировали 85 жителей. В результате этого инцидента в Таганроге был введен режим чрезвычайной ситуации. В конце 2025 года, 25 ноября, в Неклиновском районе, к которому относится Таганрог, был объявлен день траура после атаки БПЛА, унесшей жизни трёх мирных жителей и ранившей ещё десять. Были повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.
Атаки беспилотников в регионе приводили и к другим серьезным последствиям. Например, 14 августа 2025 года в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА получили повреждения почти 3 тысячи квартир в 30 домах, 13 человек получили ранения. В декабре 2025 года в Шолоховском районе после атаки БПЛА была повреждена вышка ЛЭП, из-за чего 250 жителей хутора Колундаевский остались без света. Часто после подобных инцидентов в пострадавших городах открываются штабы для помощи населению, а власти напоминают о небезопасности обломков сбитых БПЛА.