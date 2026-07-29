В Таганроге выросло число пострадавших при атаке беспилотников

В Таганроге госпитализировали еще одного пострадавшего при ночной атаке на регион. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось об одном пострадавшем и погибшей женщине — жителях многоэтажного дома, на который упали обломки ракеты.

«Жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения, — сообщил глава региона. — Еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Возгорания нет. Пострадавших нет».

По его словам, над областью средства ПВО сбили «около шести десятков БПЛА и ракеты». Отражение атаки вели, помимо Таганрога, в Батайске, Каменск-Шахтинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Матвеево-Курганском районах и Таганрогском заливе.

«Также обломки БПЛА обнаружены на территории производственных организаций и морского порта, — добавил чиновник. — Возгораний не было. Пострадавших нет».