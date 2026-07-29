Через кубанские порты в Кению экспортировали более 1 млн тонн пшеницы

В первом полугодии 2026 года через порты Краснодарского края и рейд порта Кавказ на экспорт в Кению было направлено более 1 млн т российской мягкой пшеницы. По данным Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», объем исследованных партий составил 1,015 млн т, что соответствует 97% общего объема экспорта этой культуры из России в Кению с начала года. За аналогичный период 2025 года показатель составлял 24,8 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Директор ФГБУ «ЦОК АПК» Руслан Хасанов отметил, что Россия укрепляет позиции на кенийском рынке как один из ключевых поставщиков зерна. По его словам, экспорт российской пшеницы в Кению вырос с менее чем 540 тыс. т в 2014–2017 годах до 800 тыс. т в 2018 году, а затем достиг 1,25 млн т в 2023 году и 2 млн т в 2024 году. С января по июль 2026 года общий объем поставок российской пшеницы в Кению составил около 1,15 млн т, превысив показатели аналогичных периодов прошлых лет.

Потребление пшеницы в Кении в сельскохозяйственном сезоне 2025/26 увеличилось до 2,75 млн т на фоне роста численности населения. При этом импорт оценивается в 2,6 млн т, а Россия обеспечивает около 60% потребностей страны в этой культуре, сохраняя ценовые преимущества перед Канадой и Аргентиной.

Основной объем закупок приходится на мягкую пшеницу — свыше 1,05 млн т. Поставки осуществляются через порт Момбаса, который является крупнейшим логистическим узлом Восточной Африки с пропускной способностью до 40 млн т в год. Оттуда зерно распределяется в Уганду, Руанду и Южный Судан. С конца 2024 года между Новороссийском и Момбасой действует регулярная линия FESCO со сроком транзита 43 дня.

Объемы исследованных экспортных партий в течение 2026 года демонстрировали устойчивый рост. Если в январе специалисты филиала проверили 89,5 тыс. т пшеницы, то в феврале — уже 183,2 тыс. т, а в весенние месяцы ежемесячные показатели стабильно превышали 200 тыс. т.

Для сравнения, за весь 2025 год Новороссийский филиал исследовал для поставок в Кению 690 тыс. т мягкой пшеницы, причем основная часть отгрузок пришлась на второе полугодие. Наиболее высокие объемы были зафиксированы в августе, сентябре и октябре.

Директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева отметила, что кенийский рынок остается привлекательным для российских экспортеров массового зерна. По ее словам, местные импортеры готовы закупать пшеницу базового качества с содержанием белка от 10% и натурой от 65 кг/гл, что позволяет эффективно реализовывать крупные партии зерна, используемого для производства традиционных хлебобулочных изделий, чапати и каши угали.

Вячеслав Рыжков