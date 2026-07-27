Песков рассказал о контактах с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру

Россия продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет», — уточнил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В июне зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рассказал, что Telegram может полностью восстановить легальную работу в России по примеру платформы Roblox, которая ранее устранила претензии контролирующих органов. Господин Свинцов добавил, что для полной легализации в России администрации мессенджера необходимо выполнить стандартный набор условий, который применяется во многих странах мира.

Проблемы с доступом к Telegram в России начались с середины февраля текущего года. Причиной замедления российские власти называли отказ руководства мессенджера от сотрудничества и несоблюдение законов, в том числе отсутствие контроля за публикацией запрещенного контента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сети не пустеют».