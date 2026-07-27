Песков рассказал о контактах с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру
Россия продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Они есть, но пока большой активности со стороны мессенджера нет», — уточнил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
В июне зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рассказал, что Telegram может полностью восстановить легальную работу в России по примеру платформы Roblox, которая ранее устранила претензии контролирующих органов. Господин Свинцов добавил, что для полной легализации в России администрации мессенджера необходимо выполнить стандартный набор условий, который применяется во многих странах мира.
Проблемы с доступом к Telegram в России начались с середины февраля текущего года. Причиной замедления российские власти называли отказ руководства мессенджера от сотрудничества и несоблюдение законов, в том числе отсутствие контроля за публикацией запрещенного контента.
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Проблемы с доступом к Telegram в России стали особенно заметны с середины февраля 2026 года, когда Роскомнадзор усилил меры по его замедлению. Регулятор заявлял, что продолжит ограничения, если мессенджер не разместит серверы в России и не будет исполнять российское законодательство. Минцифры также утверждало, что иностранные спецслужбы используют данные из Telegram для ведения боевых действий против российской армии, хотя мессенджер отверг все обвинения.
Власти не исключают полную блокировку Telegram, если он не выполнит требований. В предыдущей истории отношений между российскими властями и мессенджером, Telegram был заблокирован с апреля 2018 года по июнь 2020 года за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Однако после заявления Павла Дурова о готовности «противодействовать терроризму и экстремизму» ограничения были сняты.